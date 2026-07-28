Engin Polat'ın Instagram hesabına erişim engeli

NE OLMUŞTU? 3 Haziran'da İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'da meydana gelen silahlı saldırıda, Engin Polat'ın kuzeni ve ailenin yakın koruması Can Polat hayatını kaybetmişti. Yaşanan acı olayın ardından Polat ailesi bir süre kamuoyundan uzak kalırken, Dilan Polat'ın sosyal medya hesapları da kapatılmıştı.

Paylaşımların ardından bir takipçisinin, "Ne kadar kırılgan ve naifsin. Hep iyi ol." mesajına yanıt veren Dilan Polat, kendisine destek verenlere teşekkür etmişti.

Bir süre hastanede tedavi gören Dilan Polat'ın taburcu edilmesinin ardından, Engin Polat ile birlikte kendi markalarına ait ürünlerin tanıtımı için kamera karşısına geçtiği görülmüştü. Reklam çekimleri, Engin Polat'ın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

"DEVAM ETTİRİLMESİ GEREKEN İŞLER VAR"

Polat açıklamasında, "Bir sürü şey yazmışsınız, teşekkürler. Allah bin kere razı olsun, iyi ki varsınız. Bir şekilde devam ettirilmesi gereken bir iş var." ifadelerini kullanmıştı.

Engin Polat da süreçle ilgili yaptığı açıklamada,şu ifadeleri kullanmıştı: "Devam ettirilmesi gereken işler, markalar var. Bu da büyük bir iş. Tabii ki de eskisi gibi bir kullanım olacağını düşünmüyorum. Bir şekilde devam ettireceğiz."

TEPKİ YAĞDI

Polat'ın sosyal medyaya hızlı dönüşü, çok sayıda kullanıcıdan tepki gördü.