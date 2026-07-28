Engin Polat'ın Instagram hesabına erişim engeli
Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebi üzerine Instagram'da @enginpolat kullanıcı adlı hesaba erişimin engellenmesine karar verdi. Bir süre hastanede tedavi gören Dilan Polat'ın taburcu edilmesinin ardından, Engin Polat ile birlikte kendi markalarına ait ürünlerin tanıtımı için kamera karşısına geçtiği görülmüştü.
Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebi üzerine sosyal medya platformu Instagram'da @enginpolat kullanıcı adlı hesaba erişimin engellenmesine karar verdi.
Mahkemenin 28 Temmuz 2026 tarihli kararında, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 8/A maddesi kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda talebin kabul edildiği belirtildi.
Kararda, erişim engelinin suç işlenmesinin önlenmesi, milli güvenliğin korunması ve kamu düzeninin sağlanması gerekçeleriyle verildiği ifade edildi.
Bu kapsamda, @enginpolat kullanıcı adlı Instagram hesabına erişimin engellenmesine hükmedilirken, kararın uygulanması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) bildirim yapılmasına karar verildi.
NE OLMUŞTU?
3 Haziran'da İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'da meydana gelen silahlı saldırıda, Engin Polat'ın kuzeni ve ailenin yakın koruması Can Polat hayatını kaybetmişti. Yaşanan acı olayın ardından Polat ailesi bir süre kamuoyundan uzak kalırken, Dilan Polat'ın sosyal medya hesapları da kapatılmıştı.
EŞİNİN HESABINI KULLANMAYA BAŞLAMIŞTI
Bir süre hastanede tedavi gören Dilan Polat'ın taburcu edilmesinin ardından, Engin Polat ile birlikte kendi markalarına ait ürünlerin tanıtımı için kamera karşısına geçtiği görülmüştü. Reklam çekimleri, Engin Polat'ın sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Paylaşımların ardından bir takipçisinin, "Ne kadar kırılgan ve naifsin. Hep iyi ol." mesajına yanıt veren Dilan Polat, kendisine destek verenlere teşekkür etmişti.
"DEVAM ETTİRİLMESİ GEREKEN İŞLER VAR"
Polat açıklamasında, "Bir sürü şey yazmışsınız, teşekkürler. Allah bin kere razı olsun, iyi ki varsınız. Bir şekilde devam ettirilmesi gereken bir iş var." ifadelerini kullanmıştı.
Engin Polat da süreçle ilgili yaptığı açıklamada,şu ifadeleri kullanmıştı: "Devam ettirilmesi gereken işler, markalar var. Bu da büyük bir iş. Tabii ki de eskisi gibi bir kullanım olacağını düşünmüyorum. Bir şekilde devam ettireceğiz."
TEPKİ YAĞDI
Polat'ın sosyal medyaya hızlı dönüşü, çok sayıda kullanıcıdan tepki gördü.