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CHP’li meclis üyesi Çin’de otel odasında basıldı! 18 yaşından küçük kız çocuğuyla yakalandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CHP’li meclis üyesi Çin’de otel odasında basıldı! 18 yaşından küçük kız çocuğuyla yakalandı

Fethiye Belediyesi CHP'li Belediye Meclis Üyesi Ruhtan Başkaya'nın belediye heyetiyle birlikte gittiği Çin gezisi, yaşanan skandalla gündem oldu. Heyetle birlikte Türkiye’ye dönüş yapmayan Başkaya'nın, otel odasında yanında 18 yaşından küçük bir kız bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi. Skandal olay sonrası tutuklanan Başkaya partiden ihraç edildi.

'Kuşak ve Yol İnisiyatifi' programı kapsamında 3-16 Temmuz tarihleri arasında Çin'e giden Fethiye Belediyesi heyeti, Jinhua, Şanghay ve Huzhou kentlerinde çeşitli eğitimlere katılıp incelemeler gerçekleştirdi. Burada akıllı şehir sistemleri, dijital kamu yönetimi ve çevre politikalarının ele alındığı pek çok programa da katılan heyet, temaslarının ardından yurda dönerken, heyette yer alan CHP'li Belediye Meclis Üyesi Ruhtan Başkaya'nın Türkiye'ye gelmemesi dikkat çekti.

Ruhtan Başkaya hakkındaki adli süreç devam ediyor. (Fotoğraf: A Haber arşiv)Ruhtan Başkaya hakkındaki adli süreç devam ediyor. (Fotoğraf: A Haber arşiv)

EĞLENCE MEKANINDA TANIŞTI, ODASINA GETİRDİ

Yeni Asır Gazetesi'nin haberine göre, Ruhtan Başkaya ile ilgili ortaya çıkan gerçek ise 'pes artık' dedirtti. Hakkında yürütülen adli süreç nedeniyle ülkede tutuklu bulunduğu ortaya çıkan Başkaya'nın, eğlence mekanında tanıştığı Çinli bir genç kızla kaldığı otele girdikten bir süre sonra odada polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

GENÇ KIZ ŞİKAYETÇİ OLDU

Genç kızın şikayetçi olması üzerine gözaltına alınan Başkaya'nın, yanında 18 yaşından küçük bir kız bulunduğu yönündeki suç isnadı nedeniyle bir ayı aşkın süredir tutuklu bulunduğu bildirildi. Başkaya partisinden de ihraç edildi.

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#Ruhtan Başkaya #CHP
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