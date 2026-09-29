Olay, 24 Eylül'de saat 14.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki Gülüm Apartmanı'nın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, bir iş yerini kurşunladığı gerekçesiyle aranan cezaevi firarisi Mehmet Şirin Doğan'ı yakalamak için saklandığı adrese baskın yaptı. Polisin geldiğini gören şüpheli, balkondan tabancayla ateş açtı.

Ekiplerin takviye istemesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler çevrede güvenlik önlemi alırken, Özel Harekat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü operasyon timlerine bağlı polisler de dairenin kapısını açtı. Bunun üzerine Doğan, evin koridorunda beklerken el bombasının pimini çekip teslim olmamak için direndi. Olayın yaşandığı binada yaşayanlar da bu sırada tahliye edildi.

Şüphelinin balkondan tabancayla ateş açması çevrede paniğe neden oldu. (Fotoğraf: DHA)

EL BOMBASI KOLİ BANDIYLA BAĞLANDI

Polisin uzun süre ikna etmeye çalıştığı şüpheli, direnmeye devam edince zor kullanılarak yakalandı. Bomba imha uzmanları, şüphelinin elindeki el bombasının mandalını koli bandıyla bağlayıp muhafaza altına aldı. Şüpheli Mehmet Şirin Doğan ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp emniyete götürüldü. Şüphelinin ayrıca 'Dolandırıcılık' ve 'Ruhsatsız ateşli silah veya mermi bulundurma' suçlarından kaydı olduğu belirtildi. Sorguya alınan Doğan, yakalanmamak için böyle bir eylem yaptığını, el bombasını ise Hasan Çelik'ten aldığını söyledi.

Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (Fotoğraf: DHA)

TUTUKLANDILAR

Şüphelinin ifadesi üzerine Çelik'in yakalanması için çalışma başlatan polis, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde saklandığını belirledi. Adrese baskın yapan polis, hakkında 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan kesinleşmiş 13 yıl 20 gün hapis cezası bulunan Hasan Çelik'i de gözaltına aldı. Emniyete götürülen Çelik ise hakkındaki suçlamayı reddetti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Şirin Doğan ile Hasan Çelik, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.