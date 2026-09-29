İzmir'in Selçuk ilçesinde 60 ayrı suçtan aranan ve hakkında 8 yıl 5 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş.N., JASAT ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde emniyet ve asayişin sağlanması ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, "mala zarar verme, tefecilik yapma ve silahla tehdit" gibi toplam 60 ayrı suçtan aranan M.Ş.N.'nin Selçuk ilçesinde saklandığı adres tespit edildi.

JASAT'TAN NOKTA OPERASYON

Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri, belirlenen adrese dün akşam operasyon düzenledi.

Operasyonda M.Ş.N. yakalanarak gözaltına alındı.

KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI DA BULUNUYOR

Hakkında toplam 60 ayrı suçtan arama kaydı bulunan M.Ş.N.'nin ayrıca 8 yıl 5 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu bildirildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.