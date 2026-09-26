Gaziantep'te kanlı kovalamaca! Polisle çatıştı: 39 suç kayıtlı firari köşeye sıkışınca kendini vurdu!
Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde uygulama noktasında polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçan İ.H.K., kovalamaca sırasında ekiplere ateş açtıktan sonra sığındığı okul bahçesinde polisle çatıştı. Yakalanacağını anlayınca silahıyla yaşamına son veren zanlının 39 ayrı suç kaydı bulunduğu ve 17 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Göllüce Mahallesi'nde gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Polis ekiplerinin uygulama noktasında durdurmak istediği İ.H.K. isimli şüpheli, "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Kovalamaca sırasında polise ateş açan şüpheli, aracından inerek Nezahat Kemal Akınal İlkokulu'nun bahçesine kaçtı.
POLİSE ATEŞ AÇTI!
İ.H.K.'nin kaçtığı bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Okul bahçesinde de çatışma çıktı. Şüphelinin polisle çatıştığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
YAKALANACAĞINI ANLAYINCA...
Polis ekiplerinin operasyonu sürerken şüpheli, yakalanacağını anlayınca elindeki silahla kendini vurdu. Ağır yaralanan İ.H.K. olay yerinde hayatını kaybetti.
39 SUÇ KAYDI, 17 YIL HAPİS
Yapılan incelemede şüphelinin 39 ayrı suç kaydının bulunduğu ve hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı belirlendi.
İ.H.K.'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.