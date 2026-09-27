Sarıyer’de plakasını katladığı motosikletle ilerleyen 21 yaşındaki Metin K., 20 Ağustos’ta polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayarak kaçtı. Yaklaşık 300 metrelik kovalamacanın ardından yakalandı. Müdahale sırasında bir polis memurunun sağ elindeki tarak kemiği kırılırken, şüpheli hakkında “görevi yaptırmamak için direnme” suçundan işlem yapıldı ve Metin K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sarıyer Merkez Mahallesi'nde 20 Ağustos günü saat 19.30 sıralarında asayiş denetimi yapan polis ekipleri, plakasını katladığı belirlenen motosiklet sürücüsünü durdurmak istedi. Ancak sürücü, ekiplerin "dur" ihtarını hiçe sayarak motosikletiyle kaçmaya başladı.

İhtara uymayan sürücü, motosikletle kaçtı. Polis ekipleri, yaklaşık 300 metre süren kovalamacanın ardından, sürücü Metin K. (21)'yi yakaladı. Müdahale sırasında bir polis memurunun sağ elindeki tarak kemiği kırıldı. Bir suç kaydı bulunan Metin K. hakkında 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan işlem yapıldı ve şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OLAYDA BİR POLİS YARALANDI

Metin K., durdurulmasının ardından polis ekiplerine direndi. Müdahale sırasında bir polis memuru sağ elinden yaralandı. Hastanede yapılan kontrollerde polis memurunun sağ elindeki tarak kemiğinde kırık tespit edildi. Tedavisinin ardından polis memuru, Metin K.'den şikayetçi oldu.