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Numan Kurtulmuş'tan fon soruşturmasına ilişkin net mesaj: "Nereye uzanırsa uzansın, sonuna kadar gidilmeli"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Numan Kurtulmuş'tan fon soruşturmasına ilişkin net mesaj: "Nereye uzanırsa uzansın, sonuna kadar gidilmeli"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, fon soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, “Ne olursa olsun, nereye uzanırsa uzansın sonuna kadar gidilmesi lazım. Bu, affedilecek, ihmal edilecek veya küçük görülecek bir şey değildir.” ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, kamuoyunda geniş yankı uyandıran fon soruşturmasına ilişkin net açıklamalarda bulundu.

Türkiye gündemindeki yerini koruyan fon soruşturmasına ilişkin mesaj veren TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Ne olursa olsun, nereye uzanırsa uzansın sonuna kadar gidilmesi lazım. Bu, affedilecek, ihmal edilecek veya küçük görülecek bir şey değildir." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, hukuki sürecin eksiksiz işletilmesi ve olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması gerektiğine işaret etti.

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