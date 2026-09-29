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Ankara'da yasa dışı bahis operasyonu! 36 gözaltı

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ankara'da yasa dışı bahis operasyonu! 36 gözaltı

Ankara'da yasa dışı bahis suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 45 şüpheliden 36'sı yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda şüphelilerin yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynatılmasına yer ve imkân sağladıkları ve bu amaçla kişileri organize ettikleri tespit edildi. Şüphelilerin, organize ettikleri kişiler adına temin edilen banka hesap numaraları, GSM hatları ve mobil bankacılık hesaplarını para karşılığında aldıkları belirlendi.

9 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Şüphelilerin bu kişilere ait IBAN bilgilerini kullanarak yasa dışı bahisten gelir elde ettikleri, elde edilen gelirleri de mobil bankacılık sistemi üzerinden başka kişilere ait hesaplara aktardıkları veya bu kişiler adına açılan kripto para hesaplarına kripto para havalesi gerçekleştirdikleri tespit edildi. Çalışmanın ardından bugün 45 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 36'sı yakalanırken, 9'unun yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bahis ağına büyük darbeBahis ağına büyük darbe BAHİS AĞINA BÜYÜK DARBE
Yasa dışı bahise geçit yokYasa dışı bahise geçit yok YASA DIŞI BAHİSE GEÇİT YOK

#Ankara #Gözaltı
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