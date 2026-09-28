Bakan Çiftçi'den fon mesajı: "Milletimizin helal kazancına uzanan eli kırarız"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den önemli açıklamalar geldi. Sermaye piyasalarındaki son gelişmelere ve yolsuzlukla mücadeleye dikkat çeken Bakan Çiftçi, Başkan Erdoğan’ın tarihi mesajlarını hatırlatarak milletin hakkına ve alın terine el uzatanlara karşı devletin kararlılıkla mücadele edeceğini vurguladı.
Kabine Toplantısı'nın ardından sosyal medya hesabından kapsamlı bir değerlendirmede bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Muhterem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantımızı gerçekleştirdik. Ülkemizin ve dünyanın gündemini değerlendirdiğimiz toplantıda, sermaye piyasalarında yaşanan son gelişmeler de kapsamlı bir şekilde ele alındı." ifadelerini kullandı.
Çiftçi, Başkan Erdoğan'ın toplantı sonrası yaptığı açıklamalarda ortaya koyduğu yaklaşımın, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendileri için en büyük yol gösterici olacağını belirtti.
"KİMSE BİZİ YOLSUZLUKLARI SAVUNANLARLA MUKAYESE ETMESİN"
Başkan Erdoğan'ın milletin hakkını koruma konusundaki tavizsiz tavrını ve net duruşunu aktaran İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Erdoğan'ın şu sözlerini paylaştı:
"İster piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun, her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa, karşısında bizi bulur, devleti bulur. Kimse bizi, başkalarıyla karıştırmasın. Kimse bizi, milyarlarca liralık yolsuzlukları savunmak için meydan meydan, şehir şehir dolaşanlarla mukayese etmesin. Biz, onlara benzemeyiz. Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir. Milletimiz söz konusu olduğunda da tavrımız bellidir: Biz, ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız. Hele hele başkaları gibi hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyiz. Aramızdaki fark, işte budur. Söz konusu insanımızın huzuru ise, söz konusu 86 milyonun ekonomik güvenliği, refahı, kalkınması ise, bunda en küçük bir tereddüt göstermeyiz."
"KİRLİ ELLERİ MUTLAKA KIRARIZ"
İçişleri Bakanlığı'nın suç odaklarına ve milletin hakkına göz dikenlere karşı mücadelesini sürdüreceğini vurgulayan Bakan Çiftçi, "İçişleri Bakanlığı olarak Türkiye'nin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizin helal kazancına, alın terine ve birikimine uzanan kirli elleri mutlaka kırarız." ifadelerini kullandı.