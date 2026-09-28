Bakan Çiftçi'den fon mesajı: "Milletimizin helal kazancına uzanan eli kırarız"

Çiftçi, Başkan Erdoğan'ın toplantı sonrası yaptığı açıklamalarda ortaya koyduğu yaklaşımın, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendileri için en büyük yol gösterici olacağını belirtti.

"KİMSE BİZİ YOLSUZLUKLARI SAVUNANLARLA MUKAYESE ETMESİN"

Başkan Erdoğan'ın milletin hakkını koruma konusundaki tavizsiz tavrını ve net duruşunu aktaran İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Erdoğan'ın şu sözlerini paylaştı:

"İster piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun, her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa, karşısında bizi bulur, devleti bulur. Kimse bizi, başkalarıyla karıştırmasın. Kimse bizi, milyarlarca liralık yolsuzlukları savunmak için meydan meydan, şehir şehir dolaşanlarla mukayese etmesin. Biz, onlara benzemeyiz. Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir. Milletimiz söz konusu olduğunda da tavrımız bellidir: Biz, ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız. Hele hele başkaları gibi hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyiz. Aramızdaki fark, işte budur. Söz konusu insanımızın huzuru ise, söz konusu 86 milyonun ekonomik güvenliği, refahı, kalkınması ise, bunda en küçük bir tereddüt göstermeyiz."