Bağcılar, Beşiktaş, Adalar, Maltepe ve Tuzla ise sigara kaynaklı yangınlarda daha alt sıralarda yer aldı.

Veriler, sigaranın yalnızca açık alanlarda değil, bina ve araçlarda da yangın riski oluşturduğunu ortaya koydu.

Aynı nedenle evlerde 302, iş yerlerinde 32, depolarda 10, diğer binalarda 17 ve araçlarda ise 7 yangın çıktı.

İstanbul 'da yangınların önemli nedenlerinden biri yine söndürülmeden atılan sigaralar oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı verilerine göre, 2026 yılının ilk 8 ayında kent genelinde 18 bin 321 yangın çıktı. Yapılan incelemelerde bu yangınların 1803'ünün, yani yüzde 9,8'inin söndürülmemiş sigaradan kaynaklandığı tespit edildi.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

SON 6 YILDA SİGARA KAYNAKLI YANGINLAR

İstanbul'da söndürülmemiş sigaradan kaynaklanan yangınların sayısında son yıllarda düşüş görüldü.

2021'in ilk 8 ayında 20 bin 760 yangının 5 bin 209'unun, 2022'nin aynı döneminde 22 bin 554 yangının 4 bin 993'ünün sigaradan kaynaklandığı belirlendi.

2023'te 24 bin 285 yangının 4 bin 807'si, 2024'te 24 bin 948 yangının 3 bin 891'i, 2025'te ise 27 bin 820 yangının 3 bin 460'ı söndürülmemiş sigara nedeniyle çıktı.

2026'nın ilk 8 ayında ise toplam 18 bin 321 yangının 1803'ünün sigara kaynaklı olduğu kayıtlara geçti.

İstanbul'daki yangınların nedenleri arasında sigaranın yanı sıra kibrit, çakmak, kıvılcım sıçraması, ocak ateşi, çocukların ateşle oynaması, elektrik tesisatı arızaları, trafo, elektrikli ocak, ütü ve elektrik sobası gibi nedenler de yer aldı.

İTFAİYENİN ORTALAMA VARIŞ SÜRESİ 6 DAKİKA 52 SANİYE

İstanbul İtfaiyesi ekiplerinin yangınlara ortalama varış süresi 6 dakika 52 saniye olarak kaydedildi.

Ekipler yılın ilk 8 ayında gerçekleştirdikleri 20 bin 368 can kurtarma faaliyetinde 8 bin 291 kişi ile 12 bin 77 hayvanı kurtardı.

Aynı dönemde 18 bin 321 yangının yanı sıra 48 bin 660 diğer itfaiye olayına ve 24 bin 997 acil sağlık hizmeti olayına müdahale edildi. Böylece ekiplerin müdahale ettiği toplam olay sayısı 91 bin 978 oldu.