Bilecik’te yangın faciası! 2 katlı ev alevlere teslim oldu, baba ve kızı kurtarılamadı

Bilecik’in Gölpazarı ilçesindeki 2 katlı müstakil evde çıkan yangında baba Mehmet Erdönmez ile kızı Fazilet Erdönmez hayatını kaybetti. Anne Hamdiye Erdönmez ise yangından kendi imkanlarıyla sağ kurtuldu.