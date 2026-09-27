Bilecik’te yangın faciası! 2 katlı ev alevlere teslim oldu, baba ve kızı kurtarılamadı
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Bilecik’in Gölpazarı ilçesindeki 2 katlı müstakil evde çıkan yangında baba Mehmet Erdönmez ile kızı Fazilet Erdönmez hayatını kaybetti. Anne Hamdiye Erdönmez ise yangından kendi imkanlarıyla sağ kurtuldu.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 2 katlı müstakil evde çıkan yangın faciayla sonuçlandı
İlçeye bağlı Kurşunlu köyünde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede evin tamamını sardı.
BABA VE KIZI HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından evde bulunan Mehmet Erdönmez ile kızı Fazilet Erdönmez'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Baba ile kızının cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.
ANNE YANGINDAN KURTULDU
Mehmet Erdönmez'in eşi Hamdiye Erdönmez'in ise yangından kendi imkanlarıyla kurtulduğu öğrenildi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.