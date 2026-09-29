Savrulan otomobil önce yol kenarındaki bariyerlere, ardından elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü Mertcan D. ile araçta bulunan Beyzanur T. (19), İbrahim Efe S. (22) ve Mustafa Alkan (20) yaralandı.

Kaza, saat 05.30 sıralarında Datça-Marmaris kara yolu Emecik-Karaincir mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mertcan D. (24) yönetimindeki 48 BC 164 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu savruldu.

Muğla'nın Datça ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası , bir can aldı. Kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere ve ardından elektrik direğine çarpması sonucu 20 yaşındaki Mustafa Alkan yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Kazada yaralanan Mustafa Alkan hayatını kaybetti. (Foto: DHA)

AĞIR YARALI GENÇ KURTARILAMADI

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve MAG-AME arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Ardından Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Mustafa Alkan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Alkan'ın tatil amacıyla Datça'da bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.