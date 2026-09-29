“Motovlogcu Dayı” olarak tanınan Cumhur Kahraman trafik kazasında hayatını kaybetti
Sosyal medyada “Motovlogcu Dayı” adıyla tanınan motosiklet içerik üreticisi Cumhur Kahraman, İzmir’in Dikili ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı. Kahraman, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Sosyal medyada "Motovlogcu Dayı" olarak bilinen motosiklet içerik üreticisi Cumhur Kahraman'dan acı haber geldi.
Kahraman, İzmir'in Dikili ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.
TIRLA ÇARPIŞMASI SONU OLDU
Edinilen bilgilere göre Kahraman'ın kullandığı motosiklet bir tırla çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan Kahraman, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kahraman, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
ÇEKTİĞİ İÇERİKLERLE TANINIYORDU
Motosiklet camiasının sevilen isimlerinden Cumhur Kahraman, sosyal medyada "Motovlogcu Dayı" adıyla tanınıyordu.
Sosyal medya hesapları üzerinden trafik güvenliği, bilgilendirici tavsiyeler, motorcu hakları ve mizahi motovlog videoları paylaşan Kahraman, geniş bir kitleye ulaşmıştı.
Kahraman'ın YouTube kanalında 40 binin üzerinde abonesi ve 35 milyondan fazla izlenmesi bulunuyordu.