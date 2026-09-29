Mardin'de yasa dışı bahis operasyonu: 400 milyon liralık para trafiği ortaya çıktı
Mardin merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 45 şüphelinin hesapları mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde 43 bin 986 işlemde toplam 400 milyon 333 bin 693 liralık para hareketi tespit edildi. Eş zamanlı baskınlarda 41 şüpheli yakalanırken, adreslerde 2 uzun namlulu silah, 177 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 30'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı bahis ağına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü soruşturmada şüphelilerin, yurt dışı kaynaklı yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynanmasına imkan sağladığı ve para nakline aracılık ettiği belirlendi.
İncelemelerde 45 şüphelinin hesaplarında 43 bin 986 işlemde toplam 400 milyon 333 bin 693 liralık işlem hacmi tespit edildi.
3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Soruşturma kapsamında Mardin kent merkezi ile Aydın ve Çorum'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 45 şüpheliden 41'i yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda ise 2 uzun namlulu silah, 177 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Firari durumdaki 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.