Mardin'de yasa dışı bahis operasyonu: 400 milyon liralık para trafiği ortaya çıktı

Mardin merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 45 şüphelinin hesapları mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde 43 bin 986 işlemde toplam 400 milyon 333 bin 693 liralık para hareketi tespit edildi. Eş zamanlı baskınlarda 41 şüpheli yakalanırken, adreslerde 2 uzun namlulu silah, 177 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 30'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.