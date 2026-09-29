Sözcü Çelik'in paylaşımı (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Özgür Özel'in 'siyasi sorumluluğun alfabesi' hakkındaki bilgisizliği çok nettir" dedi.

Özel ve arkadaşlarının "hiçbir ilke ve sorumluluk barındırmayan açıklamalarıyla yalnızca kendi siyasi tükenmişliklerini sergilediklerini" savunan Çelik, "Siyasi ilkesizliği artık parti programı haline getirmiş gözüküyorlar" ifadelerini kullandı.

Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımıza dönük sözleri baştan aşağı siyasi cehalet ve siyasi iftiradan ibarettir. Bunlarla en net şekilde mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.

Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin ilkesinin baştan beri net olduğunu belirten Çelik, "Kim yetkisini kötüye kullanır, hukuku çiğner ve milletin hakkına girerse; makamı, konumu ve kimliği ne olursa olsun hesabı sorulur" ifadelerini kullandı.

Çelik, Özgür Özel yönetiminin siyaset anlayışının ise "skandallara meydanlarda körü körüne kalkan olmak, belgelere ve itiraflara rağmen usulsüzlükleri savunmaktan ibaret olduğunu" öne sürdü.

"İlkesizliği rehber edinen bu zihniyetin milletimize vereceği hiçbir ahlak dersi yoktur" diyen Çelik, tüm hukuki ve mali süreçlerin eksiksiz işlemesini sağlayan bir siyasi sorumluluk anlayışı ve devlet ciddiyeti ile hareket ettiklerini belirtti.

Çelik, "Sizin tarafta ise kendi bünyesindeki kirlenmeyi örtbas etmek için devlet kurumlarına ve yöneticilerine saldıran bir siyasi sorumsuzluk ve çarpıklık bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Çelik açıklamasını şöyle sürdürdü: "İçine düştüğünüz bu çarpıklıktan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'mize saldırarak sıyrılamazsınız. Milletimiz, hukukun ve hakkın yanında duranlar ile siyasi esaret altında yanlışlara sahip çıkanlar arasındaki farkı çok iyi bilmektedir."