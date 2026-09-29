Muhalefet cephesinin geçmişteki skandallara ve yolsuzluklara sahip çıktığını net bir dille hatırlatan Başkan Erdoğan, "Affınıza sığınarak söylüyorum; baklava kutularında rüşvet alanlara sahip çıktılar. Belediyeleri arpalığa çevirenlere sahip çıktılar. Yolsuzluğu, arsızlığı, iltiması, irtikabı, her türlü kirli, pejmürde ilişkisi ortaya saçılanlara bunlar sahip çıktılar. İstanbul'u soyanlara sahip çıktılar. Hırsıza, yolsuza, dolandırıcıya, şantajcıya sahip çıktılar." sözleriyle muhalefetin çelişkilerini yüzlerine vurdu.

"BİZ BAŞKALARINA BENZEMEYİZ" AK Parti çatısı altında yanlış yapanın bedelini ödeyeceğini ve kimsenin partiyi yıpratmasına izin verilmeyeceğini belirten Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yanlış yapan en baştan kendisine yanlış yapmıştır. Birkaç nahoş örnek üzerinden kimse büyük AK Parti ailesini, hele hele bizim ortak değerlerimizi kötüleme çabası içine girmesin. Dün de ifade ettim, biz başkalarına benzemeyiz." ifadelerini kullandı.

Burada fon soruşturmasına dair kritik mesajlar veren Başkan Erdoğan soruşturmanın ilk gününden itibaren takipte olduklarını belirterek "Milletin malına el uzatanla bizim işimiz olmaz. Ajandaları farklı olanlar olabilir. Kimileri yolunu şaşırdı kimileri nefsinin esiri oldu. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz." dedi.

"KAPKARA SİCİLLERİNE BAKMADAN AHLAK DERSİ VERMEYE KALKIYORLAR"

Sözlerine sert tonla devam eden Erdoğan, "Daha bizim burada söylemeye edebimizin elvermediği türlü kepazelikleri, türlü rezillikleri yapanlara yüzleri kızarmadan sahip çıktılar. Şimdi çıkmış, kendi kapkara sicillerine bakmadan bir de bize ahlak dersi, siyasi etik dersi vermeye kalkıyorlar. Onlara diyorum ki; hadi oradan! Siz bu milleti kendiniz gibi balık hafızalı mı sandınız? Siz önce bir aynaya bakın, arının, içinizdeki çürükleri bir ayıklayın. Şayet etrafınızda hala birileri kalırsa sonra çıkıp bize akıl vermeye cüret edin." diyerek tepkisini dile getirdi.

"MEYDANI İSTİSMARCILARA BIRAKMAYACAĞIZ" Gündelik dedikodulara kulak asmadan sadece millete hizmet etmeye odaklanacaklarını vurgulayan Başkan Erdoğan, "Değerli kardeşlerim, biz bunlara kulak asmayacağız. Her zaman olduğu gibi biz yine işimize bakacağız. Milletimizin sorunlarına, sıkıntılarına çözüm üretmeye odaklanacağız. Seçim gününe kadar işimiz millet olacak, gücümüz millet olacak. Sahada çalışacağız, vatandaşımızla ru be ru iletişim halinde olacağız. Fırsatçılara, selden kütük kapmaya çalışan istismarcılara meydanı asla bırakmayacağız." şeklinde konuştu.

"BİR SORUN VARSA MUTLAKA ÇÖZERİZ"

Fitne odaklarına karşı teyakkuzda olacaklarının altını çizen Başkan Erdoğan, "Dedikodunun, söylentinin, iftiranın, bühtanın hakikati perdelemesine izin vermeyeceğiz. Fitne odaklarına karşı uyanık olacak, teyakkuz halinde olacak, birlik ve beraberliğimizin zedelenmesine müsaade etmeyeceğiz. AK Parti'nin ilgili mekanizmaları tıkır tıkır işliyor. Hiç kimsenin endişesi olmasın, varsa bir sorun çözer, işimize bakarız." dedi.

Erdoğan, konuşmasını, "25 yılda biz tüm Türkiye'ye şunu gösterdik: Nerede bir sorun, sıkıntı varsa Ankara onu mutlaka çözer. Bize olan güveni bugüne kadar boşa çıkarmadık. İnşallah bundan sonra da bu itimadı sarsmayacağımızdan herkes emin olsun." sözleriyle tamamladı.