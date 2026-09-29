Başkan Erdoğan’dan AK Parti’de sıfır tolerans mesajı: Yanlış yapanla yollar ayrılacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinde yanlış yapanlara karşı taviz verilmeyeceğini belirterek “sıfır tolerans” mesajı verdi. “Kimse bu partinin ‘AK’lığına leke süremez” diyen Erdoğan, milletin malına el uzatanlarla yolların ayrılacağını vurguladı. Fon soruşturmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Türkiye’nin bu meseleden temizlenerek çıkacağını ifade etti. Sürecin tüm yönleriyle ele alındığını belirten Erdoğan, fonlarla ilgili Cevdet Yılmaz başkanlığında oluşturulan tam yetkili kurulun görevde olduğunu açıkladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, parti içinde yanlış yapanlara karşı taviz verilmeyeceğini vurgulayarak "Kimse bu partinin 'AK'lığına leke süremez" mesajını verdi.
Başkan Erdoğan'ın açıklamaları:
Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en büyük, en güçlü siyasi hareketlerinden biriyiz. Cenab-ı Allah'a ne kadar hamd etsem azdır. Çalışkanlığıyla, samimiyetiyle, ülkesine ve milletine hizmet sevdasıyla dünyada eşi benzeri olmayan muazzam bir teşkilatla yol yürüyoruz.
Öncelikle bugün bir kere daha gece gündüz demeden davamızın büyümesi, güçlenmesi, özellikle gençlerimizin gönlünde maya tutması için fedakârca çalışan her bir teşkilat mensubumuzu tebrik ediyorum. Hizmetlerinden, gayretlerinden ve elbette samimiyetlerinden dolayı kendilerine Cenab-ı Allah öyle bir heyecan, öyle bir coşku vermiş ki, evet, yol yürümekle aşınmaz diyoruz ve sizler de bu yolları evelallah dağ taş demeden yürüyerek bu yola devam ediyorsunuz. Sizlere canıgönülden teşekkür ediyorum.
"SAMİMİ MUHASEBE" VURGUSU
Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımızın 182.'sinde sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Toplantımızın partimize, ülkemize, milletimize ve demokrasimize hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Değerli fikirleriniz, tenkit ve tespitlerinizle toplantımıza yapacağınız katkılar için her birinize şimdiden teşekkür ediyorum. Mevla muhabbetimizi, dayanışmamızı daim eylesin diyorum. Değerli yol arkadaşlarım, bugün sizlerle bazı meseleleri açık yüreklilikle konuşmak arzusundayım. Kalbim arasına sütun çekmeden sizlerle samimi bir muhasebe yapmak, dertleşmek, hasbihal etmek istiyorum.
"BEN OLMASAM BU HAREKET OLMAZ" DİYENLER GAFLET İÇİNDE
Şimdi değerli kardeşlerim, AK Parti'mizle ilgili olarak her zaman altını çizerek vurguladığım bir husus var. Biz bu hareketi bizden öncekilerden devraldık. Unutmayın. Bir emanet taşıyoruz. Vakti saati geldiğinde bu mukaddes emaneti bizden sonrakilere inşallah şanla, şerefle, vazifemizi layıkıyla yapmanın huzuruyla teslim edeceğiz. Bu hareketin geçmişi asırlara sarihtir. İnşallah dünya var oldukça da bu hareket var olacaktır.
Bakın, biz omuzlarımızda sadece bugünün, bu anın yükünü taşımıyoruz. Biz hem geçmişin hem bugünün hem de yarınların yükünü taşıyoruz. Her zaman söylüyorum, bu hareketin kendisiyle kaim olduğuna inanan varsa büyük bir yanılgı içindedir. "Ben olmasam bu hareket olmaz." diyen, böyle düşünen varsa çok büyük bir gaflet içindedir. Yaptığı hatanın sadece kendisiyle sınırlı kaldığına, sadece kendi şansını bağladığına inanan varsa aynı şekilde büyük bir yanılgı içindedir.
Kazanıp helalinden harcayan, eski sistemin dişlileri arasında ezilen bu gariplerin, o yoksulların hakkını, hukukunu, namusunu savunmak, onların başlarını daima dik tutmak için kurduk. Biz burada fakir fukaranın, garip gurebanın hakkını korumak için varız. Bu amaçla siyaset yapıyoruz. Emr-i Hak vaki olana kadar bunun mücadelesini vereceğiz. AK Parti, 14 Ağustos 2001'de yoksulların, mazlumların, mağdurların, yolda kalmışların, itilmişlerin, ötelenmişlerin, unutulmuşların partisi olarak yola revan olmuştur. AK Parti'nin misyonu, çeyrek asır boyunca zerre kadar değişmemiştir. İnşallah hiçbir zaman da değişmeyecektir.
"BÖYLE BÜYÜK BİR HAREKETTE FARKLI AJANDALAR TAŞIYANLAR ÇIKABİLİR"
Millete, ümmete ve insanlığa hizmet davamızla aramıza kimse giremez, giremedi, bundan sonra da giremeyecek. Şunu herkesin çok ama çok iyi bilmesini isterim. Dün ne isek bugün oyuz. Kurulurken ne isek bugün de aynısıyız. 25 sene önce gayemiz neyse bugün de aynıdır. Yarın da gayemiz aynı kalacaktır. Kardeşlerim, unutmayın, biz seccadelerini gözyaşlarıyla ıslatanların, bir gönül daha kazanmak için kapı kapı dolaşanların, yağmurda, karda, yazın kavurucu sıcağında yollara düşenlerin, bu hareketin başarısı için ailesinden, çocuklarından, işinden, gücünden fedakârlık yapanların, her seçimde sandıkları bayram yerine çeviren on milyonların partisiyiz. AK Parti, bu milletin kurduğu, büyüttüğü, gözü gibi bakarak bugünlere getirdiği, en kritik zamanlarında desteğini, duasını esirgemediği, gerektiğinde canı pahasına sahip çıktığı bir siyasi harekettir. Elbette böyle büyük bir hareketin, böyle kalabalık bir hareketin içinde çok farklı kimlikler, farklı karakterler, farklı niyetlerle hareket edenler olabilir. Farklı ajanda taşıyanlar, farklı gündemi olanlar çıkabilir.
"YANLIŞ YAPANLA VEDALAŞIR YOLUMUZ GÜÇLENEREK DEVAM EDERİZ"
Bakın, 25 yılda bunun her türlü örneğini gördük. Kimilerinin başı döndü. Kimileri kibir tuzağına düştü. Kimileri kendi şahsi davasını milletin ve ümmetin davasının önüne koydu. Kimileri yolunu şaşırdı. Kimileri nefsinin esiri oldu. Kimilerini şeytan aldattı. Kimileri bu kutlu hareketi, bu aziz hareketi, bu tertemiz hareketi kirletmek için özellikle aramıza sızdı, sızdırıldı.
Bunların her birini kenara koyduk. Hesabını sorduk. Yolumuza kararlılıkla devam ettik. Kardeşlerim, AK Parti'yi AK Parti yapan işte bu vasfıdır. Unutmayın, biz yenilenerek yürürüz. Biz tazelenerek ilerleriz. Biz her dem yeniden doğarız. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz.