YENİ Parti Odunpazarı İlçe Başkanlığı seçimlerinde arbede! 3 oy farkı kavgaya dönüştü
Eskişehir'de YENİ Parti'nin Odunpazarı İlçe Başkanlığı seçiminde ortalık adeta savaş alanına döndü. Seçimde Emine Cevahir Çalıkuşu Yazıcı'nın 3 oy farkla seçimi kazanmasının ardından sonuçlara yapılan itiraz salonda gerilimi tırmandırdı. Yeniden sayım talebiyle başlayan tartışma arbedeye dönüşürken, oyların salonda sayılmayarak genel merkeze gönderilmesi kararlaştırıldı.
CHP'den ayrılıp yoluna YENİ Parti çatısı altında devam eden parti üyeleri, siyasi rekabeti yine gerilim ve çatışma kültürüyle sürdürüyor. Eskişehir'de düzenlenen YENİ Parti Odunpazarı İlçe Başkanlığı seçiminde açıklanan ilk sonuçlar parti içinde kavgaya neden oldu.
Resmi olmayan sonuçlara göre adaylardan Emine Cevahir Çalıkuşu Yazıcı bin 439 oy alırken, diğer aday Rahmi Çınar bin 436 oyda kaldı. 3 oyluk fark nedeniyle Rahmi Çınar, sonuca itiraz ederek, oyların yeniden sayılmasını talep etti.
İtirazı değerlendiren Divan Başkanlığı, oyların yeniden sayılabileceğini bildirerek, salonda güvenliğin sağlanması adına yalnızca iki adayın ikişer temsilcisinin kalmasını, diğer partililerin ise salonu boşaltmasını istedi.
DİVANIN 'SALONU BOŞALTIN' KARARI GERGİNLİĞİ TIRMANDIRDI
Salonun boşaltılması istendiği sırada taraflar arasındaki tansiyon hızla yükseldi. Sözlü tartışmayla başlayan gerginlik kısa sürede partililer arasında arbedeye dönüştü. Yaşanan arbede nedeniyle salonda güvenlik güçleri ve divan heyeti zor anlar yaşadı.
Olayların kontrolden çıkması üzerine sandıkların salon içerisinde yeniden sayılmasından vazgeçildi. İtiraz sürecinin ve seçim sonuçlarının nihai karara bağlanması amacıyla tüm seçim evraklarının YENİ Parti Genel Merkezi'ne gönderileceği öğrenildi.