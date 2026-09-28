CHP'den ayrılıp yoluna YENİ Parti çatısı altında devam eden parti üyeleri, siyasi rekabeti yine gerilim ve çatışma kültürüyle sürdürüyor. Eskişehir'de düzenlenen YENİ Parti Odunpazarı İlçe Başkanlığı seçiminde açıklanan ilk sonuçlar parti içinde kavgaya neden oldu.

Resmi olmayan sonuçlara göre adaylardan Emine Cevahir Çalıkuşu Yazıcı bin 439 oy alırken, diğer aday Rahmi Çınar bin 436 oyda kaldı. 3 oyluk fark nedeniyle Rahmi Çınar, sonuca itiraz ederek, oyların yeniden sayılmasını talep etti.

İtirazı değerlendiren Divan Başkanlığı, oyların yeniden sayılabileceğini bildirerek, salonda güvenliğin sağlanması adına yalnızca iki adayın ikişer temsilcisinin kalmasını, diğer partililerin ise salonu boşaltmasını istedi.