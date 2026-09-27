Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında 'rüşvet' suçundan resen soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında 'rüşvet' suçundan resen soruşturma başlattı. AHABER.COM.TR DETAYLARA BÖYLE DUYURMUŞTU Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasının dördüncü dalgasında gözaltına alınan Arda Birinci'nin dijital materyalleri siber laboratuvarda incelendi. İncelemede, Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem ile Muhittin Böcek lehine Adli Tıp sürecinde iş takibi yapılması amacıyla verildiği öne sürülen 5 milyon dolarlık ödeme ve paranın iadesine ilişkin yazışmalara ulaşıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında 22 Eylül'de düzenlenen dördüncü dalga operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 16 şüpheli yakalandı. Dört operasyonun ardından soruşturmadaki toplam şüpheli sayısı 80'e ulaştı. Adli kaynaklardan alınan bilgilere göre Birinci'nin dijital materyallerinde, Mustafa Erdem ile yapıldığı belirtilen yazışmalar tespit edildi. Yazışmalarda, Muhittin Böcek lehine Adli Tıp sürecinde "iş takibi" yapılması amacıyla 5 milyon dolarlık ödeme yapıldığı ileri sürüldü.

YAZIŞMALAR MERCEK ALTINDA Yazışmalarda, söz konusu işin sonuçlandırılamadığı, bunun ardından 5 milyon doların iadesinin gündeme geldiği ve taraflar arasında para iadesi konusunda tartışma yaşandığına ilişkin ifadelerin bulunduğu belirtildi. Mesajlardan birinde Mustafa Erdem'e hitaben "Sayın Vekilim beni dolandırdın, 5 milyon dolar için" ifadesinin kullanıldığı görüldü. Birinci'nin telefonunda bulunduğu belirtilen "Bacanaklar" adlı WhatsApp grubundaki başka yazışmalarda da Mustafa Erdem'in adı geçiyor.