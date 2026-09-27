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Yeni Partili milletvekili Mustafa Erdem hakkında 'rüşvet' suçundan resen soruşturma başlatıldı

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yeni Partili milletvekili Mustafa Erdem hakkında 'rüşvet' suçundan resen soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında 'rüşvet' suçundan resen soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında 'rüşvet' suçundan resen soruşturma başlattı.

AHABER.COM.TR DETAYLARA BÖYLE DUYURMUŞTU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasının dördüncü dalgasında gözaltına alınan Arda Birinci'nin dijital materyalleri siber laboratuvarda incelendi. İncelemede, Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem ile Muhittin Böcek lehine Adli Tıp sürecinde iş takibi yapılması amacıyla verildiği öne sürülen 5 milyon dolarlık ödeme ve paranın iadesine ilişkin yazışmalara ulaşıldığı belirtildi.

Yeni Partili milletvekili Mustafa Erdem hakkında 'rüşvet' suçundan resen soruşturma başlatıldı - 1

Soruşturma kapsamında 22 Eylül'de düzenlenen dördüncü dalga operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 16 şüpheli yakalandı. Dört operasyonun ardından soruşturmadaki toplam şüpheli sayısı 80'e ulaştı. Adli kaynaklardan alınan bilgilere göre Birinci'nin dijital materyallerinde, Mustafa Erdem ile yapıldığı belirtilen yazışmalar tespit edildi. Yazışmalarda, Muhittin Böcek lehine Adli Tıp sürecinde "iş takibi" yapılması amacıyla 5 milyon dolarlık ödeme yapıldığı ileri sürüldü.

Yeni Partili milletvekili Mustafa Erdem hakkında 'rüşvet' suçundan resen soruşturma başlatıldı - 2

YAZIŞMALAR MERCEK ALTINDA

Yazışmalarda, söz konusu işin sonuçlandırılamadığı, bunun ardından 5 milyon doların iadesinin gündeme geldiği ve taraflar arasında para iadesi konusunda tartışma yaşandığına ilişkin ifadelerin bulunduğu belirtildi. Mesajlardan birinde Mustafa Erdem'e hitaben "Sayın Vekilim beni dolandırdın, 5 milyon dolar için" ifadesinin kullanıldığı görüldü. Birinci'nin telefonunda bulunduğu belirtilen "Bacanaklar" adlı WhatsApp grubundaki başka yazışmalarda da Mustafa Erdem'in adı geçiyor.

Yeni Partili milletvekili Mustafa Erdem hakkında 'rüşvet' suçundan resen soruşturma başlatıldı - 3

Birinci'nin dijital materyallerinde ayrıca, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında tutuklu yargılanan Ayhan Bora Kaplan ve hakkında yakalama kararı bulunan firari sanık Cengiz Haliç ile birlikte çekilmiş görüntülerine ulaşıldı.

Yeni Partili milletvekili Mustafa Erdem hakkında 'rüşvet' suçundan resen soruşturma başlatıldı - 4

Vekilin adının geçtiği 5 milyon dolarlık rüşvet!Vekilin adının geçtiği 5 milyon dolarlık rüşvet! VEKİLİN ADININ GEÇTİĞİ 5 MİLYON DOLARLIK RÜŞVET!

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