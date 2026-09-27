İlçe başkanlığı için Cafer Çakmak ile Ali Kocakaya'nın yarıştığı seçim sırasında, taraflar arasında "usulsüz oy kullanımı" iddiası nedeniyle tartışma çıktı.

ʺUsulsüz oy kullanımı” iddiasının ardından seçim güvenlik gerekçesiyle iptal edildi. (Foto: İHA)

SEÇİM İPTAL EDİLDİ

Seçim güvenliğinin sağlanamadığı gerekçesiyle Esenyurt'taki seçimin iptal edilmesine karar verildi.

Olayın ardından salondaki gerginliğin sona erdirilmesi için çalışma başlatılırken, seçimin hangi tarihte yeniden yapılacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.