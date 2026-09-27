Yeni Parti Esenyurt İlçe Başkanlığı seçiminde “usulsüz oy” iddiası! Seçim iptal edildi
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Yeni Parti Esenyurt İlçe Başkanlığı seçimi sırasında “usulsüz oy kullanımı” iddiası nedeniyle taraflar arasında tartışma çıktı. Gerginliğin arbedeye dönüşmesi üzerine seçim iptal edildi.
Yeni Parti Esenyurt İlçe Başkanlığı seçimi, bugün saat 10.00'da Esenkent Rıfat Ilgaz Açık Hava Tiyatrosu'nda başladı.
"USULSÜZ OY KULLANIMI" İDDİASI
İlçe başkanlığı için Cafer Çakmak ile Ali Kocakaya'nın yarıştığı seçim sırasında, taraflar arasında "usulsüz oy kullanımı" iddiası nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle partililer arasında arbede yaşandı.
Yaşanan gerginlik nedeniyle seçim süreci devam ettirilemedi.
SEÇİM İPTAL EDİLDİ
Seçim güvenliğinin sağlanamadığı gerekçesiyle Esenyurt'taki seçimin iptal edilmesine karar verildi.
Olayın ardından salondaki gerginliğin sona erdirilmesi için çalışma başlatılırken, seçimin hangi tarihte yeniden yapılacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.