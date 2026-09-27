-°C
CANLI YAYIN

Yeni Parti Esenyurt İlçe Başkanlığı seçiminde “usulsüz oy” iddiası! Seçim iptal edildi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Yeni Parti Esenyurt İlçe Başkanlığı seçiminde “usulsüz oy” iddiası! Seçim iptal edildi

Yeni Parti Esenyurt İlçe Başkanlığı seçimi sırasında “usulsüz oy kullanımı” iddiası nedeniyle taraflar arasında tartışma çıktı. Gerginliğin arbedeye dönüşmesi üzerine seçim iptal edildi.

Yeni Parti Esenyurt İlçe Başkanlığı seçimi, bugün saat 10.00'da Esenkent Rıfat Ilgaz Açık Hava Tiyatrosu'nda başladı.

Yeni Parti Esenyurt İlçe Başkanlığı seçimi sırasında taraflar arasında tartışma çıktı. (Foto: İHA)Yeni Parti Esenyurt İlçe Başkanlığı seçimi sırasında taraflar arasında tartışma çıktı. (Foto: İHA)

"USULSÜZ OY KULLANIMI" İDDİASI

İlçe başkanlığı için Cafer Çakmak ile Ali Kocakaya'nın yarıştığı seçim sırasında, taraflar arasında "usulsüz oy kullanımı" iddiası nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle partililer arasında arbede yaşandı.

Yaşanan gerginlik nedeniyle seçim süreci devam ettirilemedi.

ʺUsulsüz oy kullanımı” iddiasının ardından seçim güvenlik gerekçesiyle iptal edildi. (Foto: İHA)ʺUsulsüz oy kullanımı” iddiasının ardından seçim güvenlik gerekçesiyle iptal edildi. (Foto: İHA)

SEÇİM İPTAL EDİLDİ

Seçim güvenliğinin sağlanamadığı gerekçesiyle Esenyurt'taki seçimin iptal edilmesine karar verildi.

Olayın ardından salondaki gerginliğin sona erdirilmesi için çalışma başlatılırken, seçimin hangi tarihte yeniden yapılacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Milletvekili Mustafa Erdeme rüşvet soruşturması!Milletvekili Mustafa Erdeme rüşvet soruşturması! MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ERDEM'E RÜŞVET SORUŞTURMASI!

Başkan Erdoğan'dan Preveze Deniz Zaferi mesajı
Sonraki Haber
Başkan Erdoğan'dan Preveze Deniz Zaferi mesajı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın