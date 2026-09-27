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Başkan Erdoğan’dan İlham Aliyev’e “Anım Günü” telefonu: Türkiye’den Azerbaycan’a kardeşlik mesajı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Erdoğan’dan İlham Aliyev’e “Anım Günü” telefonu: Türkiye’den Azerbaycan’a kardeşlik mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın “Anım Günü” dolayısıyla Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü. Görüşmede, Karabağ’ın işgalden kurtarılması ve özgürlüğüne kavuşturulması için mücadele eden şehitler rahmetle anıldı.

Başkan Erdoğan, Aliyev ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Azerbaycan'ın "Anım Günü" dolayısıyla tebriklerini iletti. Erdoğan, Karabağ'ın özgürlüğü için mücadele eden şehitleri rahmet ve minnetle yâd ederek Türkiye'nin kardeş Azerbaycan halkının yanında olduğu mesajını verdi.

İKİ DEVLET, TEK MİLLET VURGUSU

Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin yanı sıra iki ülke arasındaki kardeşlik ve dayanışma vurgulandı. Karabağ'ın yeniden imarı ve bölgede kalıcı barışın tesisine yönelik ortak adımların sürdürüleceği belirtildi.

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#İlham Aliyev #Recep Tayyip Erdogan
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