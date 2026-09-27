Genel başkanlık adaylığını konuşmak için erken olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, il ve ilçe başkanlarının seçilmesi gerektiğine işaret etti. Partideki istifalarla "arınmanın büyük ölçüde gerçekleştiğini" savundu. Adaylığı konusunda ise "Ben adayım" diye bir açıklama yapmadığını ve yapmak istemediğini söyledi.

MANSUR YAVAŞ'IN İSTİFASI VE DİĞER GÜNDEMLER Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasına ilişkin soruyu da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Yavaş'ın partinin 103. yıl ve Anıtkabir etkinliklerine katılmasını istediğini, ancak bunun gerçekleşmediğini belirtti. İstifayı Yavaş'ın kendi tercihi olarak değerlendirdi.