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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan CHP’nin geleceğine ilişkin açıklama: “Parti, tarihinde olmadığı kadar kirli bir sürecin içine sokuldu”

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan CHP’nin geleceğine ilişkin açıklama: “Parti, tarihinde olmadığı kadar kirli bir sürecin içine sokuldu”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu Abant’taki değerlendirme toplantısında partisine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. “Parti, tarihinde olmadığı kadar kirli bir sürecin içine sokuldu” diyen Kılıçdaroğlu, CHP’nin ahlaki değerlerine ve kuruluşundaki kodlara dönmesi gerektiğini söyledi. Genel başkanlık adaylığı için konuşmanın erken olduğunu belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grubunun Bolu Abant'ta düzenlediği Değerlendirme Toplantısı'nın üçüncü gününde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Toplantının iki ana temasının siyasi etik ve ekonomideki gelişmeler olduğunu söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan CHP’nin geleceğine ilişkin açıklama: “Parti, tarihinde olmadığı kadar kirli bir sürecin içine sokuldu” - 1

"PARTİ, TARİHİNDE OLMADIĞI KADAR KİRLİ BİR SÜRECİN İÇİNE SOKULDU"

CHP'nin ahlaki değerlerinden uzaklaştırıldığını savunan Kılıçdaroğlu, "Parti, tarihinde olmadığı kadar kirli bir sürecin içine sokuldu. Bunun bedelini sadece partililer değil aslında Türkiye ödüyor. Siyaset ödüyor bunun bedelini" dedi. Siyasete duyulan güvenin sarsılabileceğini belirten Kılıçdaroğlu, partinin bu değerleri yeniden benimsemesi gerektiğini ifade etti.

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan CHP’nin geleceğine ilişkin açıklama: “Parti, tarihinde olmadığı kadar kirli bir sürecin içine sokuldu” - 2

"KURULUŞUNDAKİ KODLARA DÖNEN BİR CHP ARZU EDİYORUM"

"Güvenli liman" sözünün ne anlama geldiği sorulan Kılıçdaroğlu, partisinin tarihî kimliğine uygun bir konuma gelmesi gerektiğini söyledi. "Benim ömür boyu CHP genel başkanlığı yapacağım diye bir iddiam hiç olmadı" diyen Kılıçdaroğlu, kuruluşundaki kodlara dönen bir CHP arzu ettiğini belirtti.

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan CHP’nin geleceğine ilişkin açıklama: “Parti, tarihinde olmadığı kadar kirli bir sürecin içine sokuldu” - 3

Genel başkanlık adaylığını konuşmak için erken olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, il ve ilçe başkanlarının seçilmesi gerektiğine işaret etti. Partideki istifalarla "arınmanın büyük ölçüde gerçekleştiğini" savundu. Adaylığı konusunda ise "Ben adayım" diye bir açıklama yapmadığını ve yapmak istemediğini söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan CHP’nin geleceğine ilişkin açıklama: “Parti, tarihinde olmadığı kadar kirli bir sürecin içine sokuldu” - 4

MANSUR YAVAŞ'IN İSTİFASI VE DİĞER GÜNDEMLER

Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasına ilişkin soruyu da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Yavaş'ın partinin 103. yıl ve Anıtkabir etkinliklerine katılmasını istediğini, ancak bunun gerçekleşmediğini belirtti. İstifayı Yavaş'ın kendi tercihi olarak değerlendirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan CHP’nin geleceğine ilişkin açıklama: “Parti, tarihinde olmadığı kadar kirli bir sürecin içine sokuldu” - 5

"YÜZDE 51 ALMA ŞANSINIZ YOKSA İŞ BİRLİĞİ YAPACAKSINIZ"

Bir siyasetçinin sonuç almak istiyorsa iş birliği yapmak zorunda olduğu kaydeden Kılıçdaroğlu, "Yüzde 51 almak bu işin temel kuralı. Yüzde 51'i tek başınıza alıyorsanız 'Ben iş birliği yapmayacağım ve ben yüzde elli 51'i alıyorum', diyebilirsiniz ama yüzde 51 alma şansınız yoksa iş birliği yapacaksınız" açıklamasında bulundu.

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#Kemal Kılıçdaroğlu #CHP
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