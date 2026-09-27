Kemal Kılıçdaroğlu’ndan CHP’nin geleceğine ilişkin açıklama: “Parti, tarihinde olmadığı kadar kirli bir sürecin içine sokuldu”
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu Abant’taki değerlendirme toplantısında partisine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. “Parti, tarihinde olmadığı kadar kirli bir sürecin içine sokuldu” diyen Kılıçdaroğlu, CHP’nin ahlaki değerlerine ve kuruluşundaki kodlara dönmesi gerektiğini söyledi. Genel başkanlık adaylığı için konuşmanın erken olduğunu belirtti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grubunun Bolu Abant'ta düzenlediği Değerlendirme Toplantısı'nın üçüncü gününde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Toplantının iki ana temasının siyasi etik ve ekonomideki gelişmeler olduğunu söyledi.
"PARTİ, TARİHİNDE OLMADIĞI KADAR KİRLİ BİR SÜRECİN İÇİNE SOKULDU"
CHP'nin ahlaki değerlerinden uzaklaştırıldığını savunan Kılıçdaroğlu, "Parti, tarihinde olmadığı kadar kirli bir sürecin içine sokuldu. Bunun bedelini sadece partililer değil aslında Türkiye ödüyor. Siyaset ödüyor bunun bedelini" dedi. Siyasete duyulan güvenin sarsılabileceğini belirten Kılıçdaroğlu, partinin bu değerleri yeniden benimsemesi gerektiğini ifade etti.
"KURULUŞUNDAKİ KODLARA DÖNEN BİR CHP ARZU EDİYORUM"
"Güvenli liman" sözünün ne anlama geldiği sorulan Kılıçdaroğlu, partisinin tarihî kimliğine uygun bir konuma gelmesi gerektiğini söyledi. "Benim ömür boyu CHP genel başkanlığı yapacağım diye bir iddiam hiç olmadı" diyen Kılıçdaroğlu, kuruluşundaki kodlara dönen bir CHP arzu ettiğini belirtti.