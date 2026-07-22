Tiktok'tan Telegram'a tetikçi tuzağı! Yeni nesil suç örgütlerinin yöntemleri deşifre oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Nişantaşı'ndan Etiler'e, Bebek'ten Okmeydanı'na kadar popüler mekanları kurşunlayan ve yağmalayan yeni nesil suç örgütüne yönelik soruşturmayı tamamladı. Elebaşı yurt dışında bulunan ve 48 şüpheli hakkında 44 yıla kadar hapis istenen iddianamede; örgütün TikTok ve Telegram üzerinden çocukları nasıl tuzaklarına düşürdüğü, aileyi ölümle tehdit ederek tetikçilik yaptırdığı dehşet verici detaylarıyla ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "mekan kurşunlama" ve "yağma" gibi eylemleri gerçekleştiren, elebaşı yurt dışında olduğu belirlenen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede 44 kişi "müşteki", 32'si tutuklu 8'i yakalamalı 48 kişi ise "şüpheli" olarak yer alıyor. Suç örgütünün, mekan kurşunlama ve yağmaya ilişkin 17 eylemine yer verilen iddianamede, şüphelilerin Nişantaşı'nda abiye satan bir mağaza, Etiler'de gece kulübü, Bebek'te ocakbaşı, Okmeydanı'nda inşaat şirketinin de arasında olduğu çok sayıda mekanın kurşunlanmasına ve yağmalanmasına ilişkin tespitler aktarılıyor.

İddianamede, müştekiler ile irtibat kuran kişilerin kendilerini doğrudan örgüt elebaşı adına tanıttıklarına, mağdurlardan ve yakınlarından ekonomik menfaat temin etmeye yönelik sistematik tehditlerde bulunduklarına, taleplerinin karşılanmaması üzerine mağdurların aile fertleri ve akrabalarını hedef alan eylemlere yöneldiklerine dikkati çekiliyor.

Özellikle müştekilere gönderilen mesaj içeriklerinde örgüt elebaşının isminin sürekli tekrar edilmesi, geçmişte gerçekleştirilen silahlı saldırı ve kurşunlama olaylarına açık atıflarda bulunulması, örgütün korkutucu gücünün mağdurlar üzerinde hissedilmesinin amaçlandığı ifade edilen iddianamede, bu durumun, eylemlerin münferit bir tehdit suçunun ötesinde, örgütsel korkutma ve yıldırma stratejisinin bir parçası olarak gerçekleştirildiği belirtiliyor. İddianamede, 48 şüphelinin "resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "mala zarar verme", "birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit", "nitelikli yağmaya teşebbüs", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 4 yıldan 44 yıl 9 aya kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

AİLELERİYLE TEHDİT EDİLDİLER İddianamede bazı şüphelilerin örgüte nasıl dahil oldukları ve örgütün eleman temin yöntemlerine ilişkin ifadelerine de yer verildi. Şüphelilerden E.S, ifadesinde, arkadaşının kendisini firari şüpheli Diyar Altunkaynak'la tanıştırdığını, onun yönlendirmesiyle bir adreste kalmaya başladığını söyledi.