Ankara’da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, “Adınıza kredi çekildi, parayı altına çevirdiler” yalanıyla A.Y.’yi kandırdı. Evdeki 750 bin lira değerindeki ziynet eşyalarının bulunduğu kasayı alan B.G.T., polis operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.

Ankara'da telefonla aradıkları A.Y.'yi kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandıran şüpheliler, 750 bin lira değerindeki ziynet eşyalarının bulunduğu kasayı aldı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan B.G.T. tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, A.Y.'yi telefonla arayan kişiler, adına kredi çekildiğini ve çekilen paranın altına çevrildiğini söyledi. Şüpheliler, evde bulunan altınların da kontrol edilmesi gerektiğini belirterek A.Y.'den ziynet eşyalarını hazırlamasını istedi.

Şüphelilerden B.G.T., A.Y.'nin evine giderek içerisinde yaklaşık 750 bin lira değerinde ziynet eşyalarının bulunduğu kasayı aldı. Şüpheli daha sonra taksiyle tren istasyonuna giderek trene bindi.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan A.Y., durumu polis ekiplerine bildirdi.

POLİS ADIM ADIM İZ SÜRDÜ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Ekiplerin çalışmasında B.G.T.'nin aldığı ziynet eşyalarını çeşitli kuyumcularda bozdurduğu ve elde ettiği parayı kendi hesabına yatırdığı tespit edildi.

EVİNDE YAKALANDI

Polis ekipleri, elde edilen bilgiler doğrultusunda 22 Eylül'de operasyon düzenledi. B.G.T., düzenlenen operasyonla evinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.