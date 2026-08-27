Yeni nesil tehlike Crush fetish! Telegram'daki karanlık giderek büyüyor

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir kaplumbağaya yönelik şiddet görüntülerinin sosyal medyada yayılması büyük tepkiye neden olurken, olayın ardından hayvanlara yönelik şiddet içeriklerinin internet üzerinden organize biçimde üretildiği ve dağıtıldığı yönündeki iddialar yeniden gündeme geldi.

KAPLUMBAĞAYA ŞİDDET GÖRÜNTÜLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Bir evin koridorunda kaplumbağaya şiddet uygulandığı anların kayda alınması sosyal medyada infiale yol açtı. Görüntülerin yayılmasının ardından olayın yalnızca bireysel bir şiddet vakası olup olmadığı tartışılmaya başlandı.

Gündeme gelen iddialara göre, internette kendilerini "crush fetish" olarak tanımlayan bazı çevrimiçi gruplar, hayvanlara yönelik şiddet görüntüleri üreten veya paylaşan kişilerle bağlantı kuruyor.

YENİ NESİL TEHLİKE 'CRUSH FETISH'

"Crush fetish" olarak adlandırılan sapkınlık da hayvanlara yönelik vahşetin dijital ortamda nasıl bir pazara dönüşebildiğinin en çarpıcı örneklerinden biri. Bu kavram, canlıların ezilmesi ya da işkence görmesinden cinsel haz duyulmasıyla ilişkilendiriliyor. Özellikle "hard crush" olarak tanımlanan türünde kedi, köpek, kuş ve benzeri omurgalı hayvanların hedef alındığı görüntülerden söz ediliyor.

Bu içeriklerin internet üzerinden para karşılığında üretildiği ve paylaşıldığı vakalar daha önce farklı ülkelerde soruşturmalara konu oldu. Telegram'da da "crush fetish" adıyla açılmış grupların bulunması, platformun bu tür karanlık yapılanmalar açısından nasıl kullanılabildiğini gösteriyor.

İŞKENCE GÖRÜNTÜLERİ SİPARİŞ Mİ EDİLİYOR?

İddiaya göre hayvanlara şiddet uygulayan kişiler sosyal medya ve çeşitli çevrimiçi platformlar üzerinden tespit ediliyor. Bu kişilerden farklı hayvanlara yönelik şiddet içerikleri hazırlamaları isteniyor.

Hazırlanan görüntüler daha sonra kapalı gruplarda dolaşıma sokuluyor, bazı içerikler ise para karşılığında paylaşılıyor.

Ancak söz konusu iddiaların Türkiye'de gündeme gelen kaplumbağaya şiddet olayıyla doğrudan bağlantısı bulunduğuna ilişkin resmi makamlar tarafından yapılmış bir doğrulama bulunmuyor. İddia edilen yapılanmanın kimlerden oluştuğu ve Türkiye'de organize biçimde faaliyet gösterip göstermediği de henüz netlik kazanmış değil.

DAHA ÖNCE DE BENZER GRUPLAR GÜNDEME GELMİŞTİ

Hayvanlara yönelik şiddet görüntülerinin sosyal medya ve kapalı mesajlaşma gruplarında paylaşılması daha önce de Türkiye'nin gündemine gelmişti.

2024 yılında kedilere eziyet ettikleri tespit edilen "C31K" isimli sosyal medya topluluğuna yönelik operasyon düzenlenmiş ve 5 şüpheli yakalanmıştı.

2025 yılında ise Telegram ve Discord üzerinden hayvanlara işkence görüntülerinin paylaşılmasının ardından başlatılan soruşturmada 30 kişi gözaltına alınmıştı.

UZMANLARDAN A HABER'DE UYARI

A Haber'e konuşan uzmanlar, sosyal medyada yayılan hayvanlara yönelik işkence görüntülerinin özellikle çocuklar ve gençler üzerinde ciddi olumsuz etkiler oluşturabileceğine dikkat çekti. Uzmanlar, bu tür içeriklere sürekli maruz kalmanın şiddetin normalleşmesine ve şiddete özenmenin artmasına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Uzmanlara göre çocukluk döneminde şiddete maruz kalan, sürekli ezilen veya kendisini güçsüz hisseden kişiler ilerleyen dönemlerde hayvanları ve çocukları daha savunmasız görebiliyor. Bu kişiler, kendilerinden güçsüz gördükleri canlılara zarar vererek üstünlük ve güç hissi yaşamaya yönelebiliyor.

Öte yandan uzmanlar, hayvanlara yönelik şiddet görüntülerinin dijital ortamda üretilerek para karşılığında satılmasının olayın farklı bir boyutuna işaret ettiğini belirtti. Bu noktada organize bir yapı ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar, dijital dünyada anonim kalmak ile tamamen iz bırakmamanın aynı şey olmadığının altını çizdi.

Uzmanlar, gerçekleştirilen her dijital işlemin soruşturmalarda kullanılabilecek bir bağlantı noktası oluşturabileceğini ve bu tür yapılanmaların dijital izler üzerinden tespit edilebileceğini ifade etti.