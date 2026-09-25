TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’te düzenlenen "28. Dönem 4. Yasama Yılı Değerlendirme Toplantısı"nda tarihi açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş erken seçim tartışmalarına ilişkin, "Seçim zamanında yapılacaktır" ifadesini kullandı. Öte yandan, Terörsüz Türkiye sürecinin en büyük güvencelerinden birinin TBMM bünyesinde kurulacak İzleme Kurulu olacağını belirterek, örgütün tamamen feshedilip silah bırakması tescillenmeden hiçbir yasal adımın devreye girmeyeceğinin altını çizdi.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te düzenlenen "28. Dönem 4. Yasama Yılı Değerlendirme Toplantısı"nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erken seçim tartışmalarına ilişkin konuşan Kurtulmuş, "TBMM, vaktinde bir seçime hazırlanıyor. Erkene alınmak istenirse burada irade TBMM'dir" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, "Erken seçim kararı beklemiyorum. Erken seçim tartışmalarının yeri ve zamanı değildir. Seçim zamanında yapılacaktır" dedi.

MEKKE ANLAŞMASI TBMM GÜNDEMİNE GELECEK

Kurtulmuş, Mekke Anlaşması'na ilişkin de değerlendirmede bulundu. Henüz TBMM'ye bu konuda bir teklif getirilmediğini belirten Kurtulmuş, "Bu konuda henüz TBMM'ye getirilmiş olan bir teklif yok. Meclis'in açılmasıyla birlikte TBMM gündemine gelecektir" diye konuştu.

"YENİ ANAYASANIN VAKTİ GELMİŞTİR"

Yeni anayasa çalışmalarına ilişkin de mesaj veren Kurtulmuş, toplumun farklı kesimlerinin sahipleneceği bir anayasa hazırlanması gerektiğini söyledi.

Kurtulmuş, "Herkesin sahipleneceği bir anayasanın oluşması lazım. Bu şarttır, vakti gelmiştir" ifadelerini kullandı.

FON SORUŞTURMASI MESAJI

Fon soruşturmasına ilişkin de konuşan Kurtulmuş, soruşturmanın kapsamının ortaya çıkarılması gerektiğini belirtti.

Kurtulmuş, "Bunun üzerine sonuna kadar gidilmelidir. Kime uzanıyor, kimin bir kusuru varsa bunlar ortaya çıkarılmalıdır" dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE 3 GÜVENCE

Terörsüz Türkiye sürecinin kararlılıkla ve sağlam temeller üzerinde ilerlediğini belirten TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Yolunda gittiğinin tespitinin, teyidinin Türkiye'nin en üst kurulu olan Milli Güvenlik Kurulu tarafından ifade edilmesi, ilan edilmesiyle birlikte bu yasa uygulamaya konulacak. Yani örgütün feshi ve silahsızlanması sağlanmadan yasa uygulanmayacak. Birinci sigorta budur" ifadelerini kullandı.

Sürecin kurumsal mekanizmalarla güvence altına alındığını dile getiren Kurtulmuş, ikinci sigortanın yürütme bünyesinde kurulan ve üst düzey temsile sahip kurul olduğunu, üçüncü sigortanın ise millet adına tüm aşamaları denetleyecek olan Meclis iradesi olduğunu belirterek, "Üçüncüsü de millet adına bu süreçleri başından sonuna takip edecek ve bu süreçle ilgili yasal düzenlemeleri yapmakla yükümlü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde oluşturulacak İzleme Kurulu. Yani bu üç önemli sigorta, bu sürecin fevkalade ciddi bir şekilde garantisidir ve inşallah büyük bir olgunlukla gerçekleşecektir" sözleriyle aktardı.

YASAMA VE DENETİMDE KAĞITSIZ PARLAMENTO DÖNEMİ

4. Yasama Yılı'nda Meclis'in denetim faaliyetlerine hız kesmeden devam ettiğini kaydeden Kurtulmuş, bu dönemde toplam 14 bin 354 soru önergesi verildiğini ve bunların 6 bin 720'sinin cevaplandırıldığını bildirdi. Bakanlar Kurulu üyelerine ve Cumhurbaşkanı Yardımcısına her yıl aralık ve haziran aylarında yazılı bildirimde bulunarak milletvekillerinin sorularına zamanında ve etkin cevap verilmesini tavsiye ettiklerini hatırlatan TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Meclis Başkanlığına sorulan 133 yazılı soru önergesinden 125 tanesi vaktinde cevaplandırılmıştır, kalanlar da cevaplandırılma süreci içerisindedir. Kağıtsız parlamento anlayışımız çerçevesinde yanıtları milletvekillerimize e-posta ve SMS yoluyla, parti gruplarına da e-posta aracılığıyla iletiyoruz" dedi.

Meclis araştırmaları kapsamında 1.403 önergenin verildiğini ve uzlaşmayla kabul edilen 12 önerge sonucunda iki önemli komisyon kurulduğunu belirten Kurtulmuş, "Komisyonlardan birisi suça sürüklenen çocuklarla ilgili, diğeri de okul olaylarını ve dijital riskleri araştırma komisyonudur. Ayrıca Meclis Başkanlığına bu dönemde 59 genel görüşme önergesi sunulmuştur" bilgisini verdi.

PARLAMENTER DİPLOMASİDE DÜNYAYA TÜRKİYE DAMGASI

Türkiye'nin uluslararası alandaki gücünün parlamenter diplomasi ile zirveye taşındığını vurgulayan TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Parlamenter diplomasiyi dünyada en etkin kullanan parlamentoların başlıcalarından birisiyiz" değerlendirmesinde bulundu.

Bu süreçte uluslararası parlamenter asamblelerce 191 toplantı ve ziyaret gerçekleştirildiğini, ihtisas komisyonlarının 105 faaliyette bulunduğunu, 10 seçim gözlemine iştirak edildiğini ve dostluk gruplarınca 52 etkinliğe imza atıldığını aktaran Kurtulmuş, Meclis'ten yurt dışına 209 heyetin resmi ziyarete gittiğini, yabancı parlamentolardan ise 36 heyetin Türkiye'de ağırlandığını kaydetti. Kendi yürüttüğü temaslara da değinen Kurtulmuş, "8'i devlet başkanı ya da yardımcısı, 52'si meclis ve senato başkanı olmak üzere çeşitli düzeylerde 95 ikili görüşme gerçekleştirdim. 5 ülkeye resmi ziyarette bulundum, 10 ülkenin parlamento başkanlarını ağırladık ve 11 uluslararası toplantıya katıldım" dedi.

İstanbul'da ev sahipliği yapılan dev organizasyonların altını çizen Kurtulmuş, 157 ülkeden yaklaşık 2 bin 420 delegenin ve 80 meclis başkanının katıldığı Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152. Genel Kurulu'nun uzun yıllardır yapılan en yüksek katılımlı zirve olduğunu belirterek, bunun yanı sıra NATO Parlamenter Zirvesi ve AGİT PA Sonbahar Toplantısı gibi küresel buluşmaların Türkiye'de başarıyla icra edildiğini söyledi. Kurtulmuş ayrıca, Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi'nde Türkiye'nin 4 yıllığına başkanlık divanına seçildiğini ve önümüzdeki dönemde Antalya'da düzenlenecek COP31'in parlamento ayağına da ev sahipliği yapacaklarını müjdeledi.

GAZZE VE FİLİSTİN'İN DÜNYADAKİ EN GÜÇLÜ SESİ: TBMM

İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım ve insanlık suçlarına karşı TBMM'nin küresel bir vicdan kalesi haline geldiğini ifade eden Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, "TBMM, İsrail'in Gazze'de, Filistin'de sürdürdüğü insanlık dışı suçları tespit etmek ve ilan etmek bakımından dünyanın en etkin parlamentosudur" dedi.

7 Ekim'den bu yana Genel Kurul'da 9 Meclis Başkanlığı Tezkeresi'nin ittifakla kabul edilip Resmi Gazete'de yayımlanarak devlet politikası haline geldiğini hatırlatan Kurtulmuş, "Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu'nu kurduk. İlk toplantıya 14 ülke katılmıştı, PAB marjında yaptığımız ikinci toplantıya ise 30 ülke katıldı. Bu grup genişleyerek, İsrail'e karşı insanlık vicdanının dile getirildiği uluslararası bir vicdani platform haline dönüştürülecektir" ifadelerini kullandı.

MİLLETİN MECLİSİNDE ÇOCUKLAR VE 15 TEMMUZ DESTANI

Meclis'in halkla buluşma ve tanıtım faaliyetlerini de aktaran Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen "Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi" etkinliklerine 65 bin kişinin katıldığını, 81 ilden gelen 350 öğrenciyle Çocuk Forumu gerçekleştirildiğini belirtti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünün de Meclis çatısı altında büyük bir gururla idrak edildiğini kaydeden Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 'İrade Bizim, Zafer Bizim' temasıyla tarihi bir oturum gerçekleştirdik. Şehitlerimizi dualarla andık, fidan dikimi yaptık ve 'Milli İradenin Zaferi' sergisiyle bu kutlu direnişi hafızalarda diri tuttuk" şeklinde konuştu.