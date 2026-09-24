Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında: suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olma, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçlarından işlem yürütülüyor.

35 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM Ahaber.com.tr'nin ulaştığı bilgilere göre, eski belediye başkanları, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu toplam 35 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Şüphelilerin suçtan kaynaklandığı değerlendirilen mal varlıklarının korunması ve muhtemel mal kaçırma girişimlerinin önlenmesi amacıyla mal varlıklarına yönelik el koyma tedbirleri de uygulandı.

Operasyon kapsamında şüphelilerin ikametleri, iş yerleri ve soruşturma yönünden ilgili görülen adreslerde arama ve el koyma işlemleri yapıldı.

AK Parti'den seçilen eski Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur (Foto: Ahaber.com.tr)

İKİ ESKİ BELEDİYE BAŞKANI DA SORUŞTURMADA

Soruşturmanın şüphelileri arasında Yahşihan Belediyesi'nin farklı dönemlerinde belediye başkanlığı yapan iki isim de bulunuyor.

Buna göre, AK Parti'den seçilen eski Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile MHP'den seçilen eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz hakkında da soruşturma kapsamında adli işlem yürütülüyor.

Soruşturma yalnızca eski belediye başkanlarıyla sınırlı kalmazken; belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları ve belediyeyle iş ilişkisi bulunduğu değerlendirilen iş insanlarını da kapsıyor.

ÖRGÜTLÜ YAPI, RÜŞVET VE İHALE İŞLEMLERİ İNCELENİYOR

Soruşturma kapsamında belediye bünyesinde gerçekleştirilen işlemlerde şüphelilerin örgütlü biçimde hareket edip etmedikleri, rüşvet ve irtikap suçlarının işlenip işlenmediği, belediye ihalelerine hukuka aykırı müdahalede bulunulup bulunulmadığı ve gerçekleştirilen işlemler nedeniyle kamunun zarara uğratılıp uğratılmadığı araştırılıyor.

Bu kapsamda elde edilen belge ve dijital materyaller ile mali kayıtların incelenmesine devam ediliyor.

Şüphelilerin birbirleriyle olan mali ve ticari ilişkileri, belediyeyle bağlantılı işlem ve ihaleler ile soruşturmaya konu para hareketleri de soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.

ARAMA, EL KOYMA VE MAL VARLIĞI TEDBİRLERİ UYGULANDI

Operasyon kapsamında gözaltı işlemlerinin yanı sıra soruşturma delillerinin muhafaza altına alınması amacıyla arama ve el koyma kararları uygulandı. Ayrıca şüphelilerin mal varlıklarına ilişkin el koyma tedbirleri gerçekleştirildi.

Ele geçirilen belge, dijital materyal ve diğer delillerin incelemeye alınmasının ardından soruşturmanın kapsamının yeni tespitler doğrultusunda genişletilebileceği değerlendiriliyor.

Firari durumda bulunan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.