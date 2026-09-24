Yahşihan Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 35 şüpheliye gözaltı kararı! Aralarında AK Partili ve MHP'li eski belediye başkanları da var
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, AK Partili eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile MHP'li eski Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın da aralarında bulunduğu 35 şüpheliye yönelik Kırıkkale merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla ilgili çalışma başlatıldı.
35 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM
Ahaber.com.tr'nin ulaştığı bilgilere göre, eski belediye başkanları, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu toplam 35 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında: suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olma, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçlarından işlem yürütülüyor.
DOSYAYA GİREN YENİ DELİLLER SONRASI SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Soruşturmanın önemli ayrıntılarından birini, şüpheliler hakkında daha önce verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararların (KYOK) dosyaya giren yeni deliller doğrultusunda kaldırılması oluşturdu.
Yeni delillerin değerlendirilmesinin ardından şüpheliler hakkındaki dosyalar yeniden ele alınırken, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca kapsamlı soruşturma başlatıldı.
SAAT 06.30'DA 4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 31 GÖZALTI
Hakkında gizlilik kararı bulunan soruşturma kapsamında, 24 Eylül 2026 günü saat 06.30 itibarıyla Kırıkkale merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyon kapsamında şüphelilerin ikametleri, iş yerleri ve soruşturma yönünden ilgili görülen adreslerde arama ve el koyma işlemleri yapıldı.
Şüphelilerin suçtan kaynaklandığı değerlendirilen mal varlıklarının korunması ve muhtemel mal kaçırma girişimlerinin önlenmesi amacıyla mal varlıklarına yönelik el koyma tedbirleri de uygulandı.
Eş zamanlı operasyon sonucunda 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında hakkında işlem yürütülen şüphelilerden 1'inin hâlihazırda ceza infaz kurumunda bulunduğu, 3 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.
İKİ ESKİ BELEDİYE BAŞKANI DA SORUŞTURMADA
Soruşturmanın şüphelileri arasında Yahşihan Belediyesi'nin farklı dönemlerinde belediye başkanlığı yapan iki isim de bulunuyor.
Buna göre, AK Parti'den seçilen eski Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile MHP'den seçilen eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz hakkında da soruşturma kapsamında adli işlem yürütülüyor.
Soruşturma yalnızca eski belediye başkanlarıyla sınırlı kalmazken; belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları ve belediyeyle iş ilişkisi bulunduğu değerlendirilen iş insanlarını da kapsıyor.
ÖRGÜTLÜ YAPI, RÜŞVET VE İHALE İŞLEMLERİ İNCELENİYOR
Soruşturma kapsamında belediye bünyesinde gerçekleştirilen işlemlerde şüphelilerin örgütlü biçimde hareket edip etmedikleri, rüşvet ve irtikap suçlarının işlenip işlenmediği, belediye ihalelerine hukuka aykırı müdahalede bulunulup bulunulmadığı ve gerçekleştirilen işlemler nedeniyle kamunun zarara uğratılıp uğratılmadığı araştırılıyor.
Bu kapsamda elde edilen belge ve dijital materyaller ile mali kayıtların incelenmesine devam ediliyor.
Şüphelilerin birbirleriyle olan mali ve ticari ilişkileri, belediyeyle bağlantılı işlem ve ihaleler ile soruşturmaya konu para hareketleri de soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.
ARAMA, EL KOYMA VE MAL VARLIĞI TEDBİRLERİ UYGULANDI
Operasyon kapsamında gözaltı işlemlerinin yanı sıra soruşturma delillerinin muhafaza altına alınması amacıyla arama ve el koyma kararları uygulandı. Ayrıca şüphelilerin mal varlıklarına ilişkin el koyma tedbirleri gerçekleştirildi.
Ele geçirilen belge, dijital materyal ve diğer delillerin incelemeye alınmasının ardından soruşturmanın kapsamının yeni tespitler doğrultusunda genişletilebileceği değerlendiriliyor.
Firari durumda bulunan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.