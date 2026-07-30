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Etimesgut Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu: Başkan Erdal Beşikçioğlu gözaltında

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Etimesgut Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu: Başkan Erdal Beşikçioğlu gözaltında

Ankara’da Etimesgut Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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