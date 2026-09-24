Adana'da otomobille hastaneden dönen Halit (23) ile kardeşi Muhammed Emir Çalışan (9), iki grubun silahlı kavgasının ortasında kaldı. Kurşunlardan birinin başına isabet ettiği Muhammed Emir, hayatını kaybetti. Babası Latif Çalışan, "O benim canım, ciğerimdi. Pazartesi günü okula başlayacak çocuk, şu anda mezarda yatıyor. Onların da canı yansın, en ağır cezayı alsınlar" dedi.

Olay, 20 Eylül'de saat 23.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki Yüreğir Otogarı'nda meydana geldi. Otogarda otobüs yıkayan Hayri A. (31) ile Gökhan A. (31), iddiaya göre, yüksek sesli müzik dinleyen Derman Uçardoğan (26), babası Adil Uçardoğan (60), arkadaşları Erden Çukurkuz (24) ve İbrahim Özdemir'e (22) tepki gösterdi.

Fotoğraf: DHA Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce taraflar birbirine saldırdı. Hayri A. ile Gökhan A. tekme ve yumruklarla karşı gruptakileri darbederken, diğerleri de tabancayla karşılık verdi. Silahtan çıkan kurşunlardan biri, o sırada Karşıyaka Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nden çıkıp kardeşiyle birlikte evine dönen Halit Çalışan'ın otomobiline isabet etti. Çalışan'ın otomobilin arka koltuğunda oturan kardeşi Muhammed Emir Çalışan, başından vuruldu. Halit Çalışan, ağır yaralanan kardeşini otomobille Karşıyaka Devlet Hastanesi'ne götürdü. Şüpheliler ise kaçtı. Hastanede ilk müdahalesi yapılan Muhammed Emir, daha sonra Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan Muhammed Emir Çalışan, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde 22 Eylül'de hayatını kaybetti. Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından yakınları tarafından alınan Muhammed Emir'in cenazesi, Ali Hocalı Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Fotoğraf: DHA ŞÜPHELİLER YAKALANDI Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler Derman Uçardoğan, Erden Çukurkuz, Adil Uçardoğan ve İbrahim Özdemir'i Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde saklandıkları eve yapılan baskında gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca da ele geçirildi. Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında silahı kendilerinin kullanmadığını öne sürerek birbirlerini suçladı. "O BENİM CANIM, CİĞERİMDİ" Yaşananları anlatan baba Latif Çalışan, "Akşam, reçete yazdırmak için ağabeyiyle birlikte hastaneye gittiler. Dönüş yolunda bir çatışma çıkmış. Oradan kaçmak isterlerken mermi bizim otomobilimize isabet etmiş. Mermi ön camdan girip arka koltukta oturan oğlumun başına isabet etmiş. O benim canım, ciğerimdi. Nereye gitsem, benimle birlikte gelirdi. Pazar günü evden çıktık, biraz gezdik. Acıktığını söyledi, ona döner yaptırdım. Okul formasını almak için mağazalara baktık ancak bulamadık. Alışverişi ertesi güne bıraktık. Okullar açıldığında eğitimine başlayamamıştı. Dördüncü sınıfa geçmişti. Pazartesi günü okula başlayacak çocuk, şu anda mezarda yatıyor" diye konuştu.