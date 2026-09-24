TBMM'nin önümüzdeki dönem en önemli gündem maddelerinden biri olan 13'üncü Yargı Paketi'nin çerçevesi ortaya çıkmaya başladı. Paketin ana başlıkları gerçek isimlerle sosyal medya kullanımı, boşanmalar ve süresiz nafaka olarak sıralandı.

TBMM, Anayasa gereği 1 Ekim Perşembe günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ile 5'inci Yasama Yılı'na başlayacak. 1 Temmuz 2027 tarihine kadar devam edecek dönemde Meclis'in ilk gündem maddeleri, Kızılay ile Booking gibi uluslararası tatil sitelerinin Türkiye'de temsilcilik açıp vergi ödemesini sağlayacak düzenlemeler olacak. Meclis'in yeni dönemdeki ana konularından biri de 13'üncü Yargı Paketi olacak. Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre, Adalet Bakanlığı ve AK Parti grubu tarafından hazırlıkları devam eden teklif kapsamında sosyal medya kullanımı, nafaka ve boşanmalara ilişkin önemli düzenlemeler yer alacak.

Anayasa Mahkemesi'nin "süresiz nafakayı iptal" gerekçesine paralel olarak yeni bir düzenleme yapılacak. Nafaka için bir alt sınır getirilmesi ve evlilik sürelerinin kademelendirilmesi planlanıyor. Pakette, boşanma davalarına ilişkin bazı düzenlemeler de yer alacak.

KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİ GELİYOR

Paketteki bir diğer önemli düzenleme ise sosyal medya hesaplarına yönelik olacak. Sosyal medyanın gerçek kimlikle kullanılmasını sağlayacak bir doğrulama sistemine geçilmesi planlanıyor. Bu adımın yasa dışı bahis, uyuşturucu ve fuhuş gibi suçların işlenmesinin de önüne geçeceği belirtiliyor. Kimlik doğrulamanın e-Devlet üzerinden yapılması düşünülüyor.