İstanbul Nişantaşı’nda bir mağazaya giren ressam Dem Sevinç K. (28), toplam değeri 47 bin 860 lira olan 24 parça ürünü alarak ödeme yapmadan mağazadan çıktı. Görevliler tarafından kapıda yakalanan kadın, polis ekiplerine teslim edildi. Şüpheli, ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Nişantaşı'nda bir mağazada yaşanan olayda, 24 parça ürünü ödeme yapmadan mağazadan çıkardığı iddia edilen 28 yaşındaki ressam Dem Sevinç K., mağaza görevlileri tarafından kapıda yakalandı. Ürünlerin toplam değerinin 47 bin 860 lira olduğu öğrenildi.

Olay, 17 Ağustos saat 13.40 sıralarında Nişantaşı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Dem Sevinç K., bir mağazaya girerek çeşitli ürünler aldı. İddiaya göre ürünlerin ücretini ödemeden mağazadan çıkan kadın, çalışanların durumu fark etmesi üzerine kapı önünde durduruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Mağazadan çıkarılan 24 parça ürün çalışanlara teslim edilirken, mağaza yetkilileri de şikayetçi oldu.

"ARKADAŞIMI BEKLİYORDUM" DEDİ

Polis ekipleri tarafından Harbiye Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen Dem Sevinç K., ifadesinde mağaza içerisinde arkadaşını beklediğini söyledi. Şüpheli ayrıca aldığı ürünlerin ücretini ödemek istediğini ifade etti.

AYNI MAĞAZADA DAHA ÖNCE DE BENZER OLAY

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede Dem Sevinç K.'nin aynı mağazada daha önce de benzer bir olaya karıştığı belirlendi. Önceki olayda mağaza çalışanlarının şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Dem Sevinç K.'nin ayrıca "hırsızlık" suçundan emniyete geliş kaydının bulunduğu tespit edildi. Yapılan incelemede, 2021 yılında arkadaşı T.Ö.'nün çantasından para çalınması olayı nedeniyle hakkında işlem yapıldığı belirlendi.

SERBEST BIRAKILDI

Dem Sevinç K. hakkında "iş yerinden hırsızlık" suçundan işlem yapıldı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan olay anları mağazanın güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde Dem Sevinç K.'nin mağaza içerisinde ürünleri aldığı ve ardından ödeme yapmadan mağazadan çıktığı görüldü.