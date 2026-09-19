Hatay'da O-53 Otoyolu'nda trafik güvenliğini tehlikeye atacak şekilde akrobatik hareketler yaparak ön kaldıran sürücü, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Jandarma ekiplerinin incelemesiyle kimliği belirlenen sürücüye 29 bin 719 TL para cezası kesilirken ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINDAN TESPİT EDİLDİ

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17 Eylül'de Dörtyol ilçesindeki O-53 Otoyolu'nda trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde akrobatik hareketler yapan bir sürücünün görüntülerini sosyal medyada tespit etti.

Paylaşılan görüntüler üzerinden çalışma başlatan ekipler, sürücünün Y.P. olduğunu belirledi. Yapılan incelemede sürücünün trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edildi.

29 BİN 719 TL CEZA KESİLDİ

Jandarma ekiplerince sürücü Y.P.'ye trafik ihlalleri nedeniyle toplam 29 bin 719 TL para cezası uygulandı.

EHLİYETİNE 60 GÜN EL KONULDU

Tehlikeli hareketleri nedeniyle sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu. Olayla ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.