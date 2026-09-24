Okul saldırıları, son yıllarda yalnızca ABD'nin değil, farklı ülkelerin de karşı karşıya kaldığı ciddi bir güvenlik ve toplumsal sorun haline geldi. Geçmişte özellikle ABD'de görülen bu tür saldırılar, Fransa, Filipinler, Avustralya ve Çin gibi farklı ülkelerde de yaşandı.

Paris merkezli Euronews sitesinde yer alan haberde "Nefret grupları birbiriyle ne kadar ilişkili?" sorusu soruldu ve bu küresel sarmal ele alındı. Türkiye'de de okul çevresinde yaşanan silahlı saldırılarla birlikte, internet ortamında çocukları hedef alan şiddet ve nefret içerikli çevrimiçi ağlar yeniden gündeme geldi.