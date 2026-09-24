İBB’de kirli çark duruşma tutanaklarında! 13 milyonluk para trafiği: Rüşvetin adını ‘kreş yardımı’ koymuşlar
‘Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ davasının ikinci duruşmasının 21’inci gününde tutuksuz sanık iş adamı Mehmet Faruk Baştürk’ün savunması alındı. Baştürk, sosyal yardım ve kreş yapımı adı altında kendisinden 13 milyon TL istendiğini ve paranın iki seferde teslim edildiğini anlattı. Baştürk, sürecin İBB Harita Mühendisi Yakup Öner’in yönlendirmesiyle başladığını belirtirken, savcının paranın kime teslim edildiği sorusuna “Süleyman Atik. Gönderdiği elemanı olabilir ya da kendisi” yanıtını verdi.
'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ikinci duruşmasının 21'inci gününde savunma yapan iş adamı Mehmet Faruk Baştürk mahkeme salonunca çarpıcı ifadeler kullandı.
"13 MİLYON TL'LİK ÖDEME"
Duruşmada savcılık tarafından, iddianamede yer alan 13 milyon TL'lik para talebine ilişkin değerlendirmeler Baştürk'e soruldu.
Baştürk, kendisinden sosyal yardım ve kreş yapımı adı altında para talep edildiğini belirterek, sürecin Yakup Öner'in yönlendirmesiyle başladığını söyledi.
Baştürk, "Süreç Yakup Öner'in yönlendirmesiyle oldu. Yakup Öner'in bir kreş yardım desteğiyle başladı. Sonra o şekilde Süleyman Atik'e yönlendirmesiyle ödeme yapıldı" dedi.
PARA KİME TESLİM EDİLDİ?
Savcının, "13 milyon TL para verdiğinizi söylemişsiniz. Parayı kime teslim ettiniz?" sorusuna Baştürk, "Süleyman Atik. Gönderdiği elemanı olabilir ya da kendisi" yanıtını verdi.
Savcının, "Elçin Karaoğlu'na da yönlendirmiş doğru mu?" sorusu üzerine Baştürk, sürecin Yakup Öner'in yönlendirmesiyle ilerlediğini ifade etti.
"İKİ SEFERDE TESLİM EDİLDİ"
Savcının, paranın teslimatının nasıl gerçekleştiğini sorması üzerine Baştürk, bir telefon numarasının paylaşıldığını ve bu numara üzerinden yapılan görüşmeler sonucunda teslimat adresinin belirlendiğini anlattı.
Baştürk, "Cep telefonu paylaşılmıştı. O telefonla görüşülerek adres belirlendi, o adreste teslimat yapıldı iki sefer" ifadelerini kullandı.
Savcının, "Siz 13 milyon TL anlaşıp daha sonra Yakup'un yönlendirmesiyle mi Süleyman'la görüştünüz?" sorusuna ise Baştürk, "Evet" şeklinde cevap verdi.
BERAATİNİ İSTEDİ
Duruşmanın 21'inci gününde savunmasını yapan Mehmet Faruk Baştürk, savcılıkta verdiği ifadelerin geçerli olduğunu belirterek beraatini talep etti.
İddianamede ise Baştürk'ten sosyal yardım ve kreş yapımı adı altında talep edildiği belirtilen paranın 13 milyon TL'ye dönüştüğü ve kabul edilmesinin ardından iki parça halinde verildiği değerlendirmesine yer veriliyor. Söz konusu iddialar yargılamanın konusu olmaya devam ediyor.