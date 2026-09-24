İBB davasında iş adamından rüşvet çarkı itirafı: 20 milyon lira vermek zorunda kaldım
İBB yolsuzluk davasında tutuksuz sanık müteahhit Selim Özderya, 20 milyon lira rüşvet vermek zorunda kaldığını öne sürdü. Özderya, Fatih Keleş'in kendisine "Başkasına yüzde 10, sana hemşeri kıyağı yüzde 5" dediğini ve paraların elden teslim edildiğini beyan etti. 30 yıllık kamu müteahhitliği yapan Özderya, Unkapanı Köprülü Kavşağı gibi projelere imza attığını, 2019 sonrası İBB yönetimi tarafından kıskaca alındıklarını söyledi.
İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının duruşmasında, itirafçı tutuksuz sanık müteahhit Selim Özderya, verdiği beyanlarla rüşvet çarkını tek tek deşifre etti.
"20 MİLYON LİRA RÜŞVET VERMEK ZORUNDA KALDIM"
Bu kapsamda hak edişlerini alamadığı için batma noktasına geldiğini belirten Özderya, 20 milyon lira rüşvet vermek zorunda kaldığını söyledi.
"İBB YÖNETİMİ TARAFINDAN KISKACA ALINDIK"
30 yıllık kamu müteahhitliği yapan Özderya, Unkapanı Köprülü Kavşağı gibi projelere imza attığını, 2019 sonrası İBB yönetimi tarafından kıskaca alındıklarını söyledi.
Sabah'ta yer alan habere göre, hak edişleri ödenmeyince yüzde 55 faizle 600 milyon TL kredi çeken Özderya, 750 milyon lira alacağı olduğunu belirterek firmalarının batmaması için istenen paraları verdiğini ifade etti.
"HEMŞERİ KIYAĞI YÜZDE 5 YAZIYORUM"
Bakırköy'deki makamında görüşen İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in kendisine "Başkasına yüzde 10 ama sana hemşeri kıyağı yüzde 5 yazıyorum" dediğini, teklifi reddedince ağabeyi Zafer Keleş'in "İdareye yardım edersen idare de sana eder" diyerek baskı yaptığını aktaran Özderya, ikisi şantiyede ikisi Florya'da olmak üzere 20 milyon TL nakit parayı elden teslim ettiğini beyan etti.
"NAKİT VERİN, ÇADIRLARDA DAĞITACAĞIZ"
Özderya ayrıca, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Karakaya'nın deprem döneminde ayni yardımı reddedip "Nakit verin, çadırlarda dağıtacağız" diyerek Florya'daki başkanlık ofisine 5-10 milyon TL nakit para bıraktırdığını söyledi.