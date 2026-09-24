"20 MİLYON LİRA RÜŞVET VERMEK ZORUNDA KALDIM" Bu kapsamda hak edişlerini alamadığı için batma noktasına geldiğini belirten Özderya, 20 milyon lira rüşvet vermek zorunda kaldığını söyledi.

Sabah'ta yer alan habere göre, hak edişleri ödenmeyince yüzde 55 faizle 600 milyon TL kredi çeken Özderya, 750 milyon lira alacağı olduğunu belirterek firmalarının batmaması için istenen paraları verdiğini ifade etti.

"HEMŞERİ KIYAĞI YÜZDE 5 YAZIYORUM"

Bakırköy'deki makamında görüşen İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in kendisine "Başkasına yüzde 10 ama sana hemşeri kıyağı yüzde 5 yazıyorum" dediğini, teklifi reddedince ağabeyi Zafer Keleş'in "İdareye yardım edersen idare de sana eder" diyerek baskı yaptığını aktaran Özderya, ikisi şantiyede ikisi Florya'da olmak üzere 20 milyon TL nakit parayı elden teslim ettiğini beyan etti.