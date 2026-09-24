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Bakan Fidan'dan Türkevi'nde yoğun diplomasi trafiği! Konakoviç ve Mateen ile görüştü

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bakan Fidan'dan Türkevi'nde yoğun diplomasi trafiği! Konakoviç ve Mateen ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 81. BM Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'ta ikili görüşmelerini sürdürüyor. Bakan Fidan Türkevi'nde Brunei Dışişleri Bakanı Mateen ve Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu için geldiği New York'ta temaslarını sürdürüyor.

BOŞNAK MEVKİDAŞI KONAKOVİÇ İLE GÖRÜŞME

Bakan Fidan temasları kapsamında Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç ile görüştü. İkili görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Bakan Fidan'dan Türkevi'nde yoğun diplomasi trafiği! Konakoviç ve Mateen ile görüştü - 1

BRUNEİLİ MEVKİDAŞI İLE BİR ARAYA GELDİ

Bakan Fidan'ın görüştüğü bir diğer isim ise Brunei Darussalam Dışişleri Bakanı Prens Abdul Mateen oldu. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel son gelişmeler ele alındı.

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#Hakan Fidan #Bosna Hersek #Brunei
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