Bakan Fidan temasları kapsamında Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç ile görüştü. İkili görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

BRUNEİLİ MEVKİDAŞI İLE BİR ARAYA GELDİ

Bakan Fidan'ın görüştüğü bir diğer isim ise Brunei Darussalam Dışişleri Bakanı Prens Abdul Mateen oldu. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel son gelişmeler ele alındı.