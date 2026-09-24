ABD'de Türkiye rüzgarı! Binali Yıldırım A Haber'e konuştu: Cumhurbaşkanımız dünyaya çok etkili mesajlar verdi
81. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu ve temaslar kapsamında New York'ta bulunan eski Başbakan ve Türk resimleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, A Haber muhabiri İrfan Sapmaz'a çok özel ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. Zirvenin son derece verimli geçtiğini belirten Yıldırım, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyaya verdiği tarihi mesajların altını çizerek "Sayın Cumhurbaşkanımız güçlü ülkelerin dünya adaleti konusunda sorumluluklarını hatırlattı. İnşallah bunun etkilerini görürüz." ifadelerini kullandı.
81. BM Genel Kurulu kapsamında New York'ta bulunan eski Başbakan ve Türk resimleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Türkevi'nin karşısında bulunan Türk pastanesi çıkışında A Haber'e konuştu. Yıldırım, A Haber muhabiri İrfan Sapmaz'ın sorularını yanıtlayarak yoğun diplomasi trafiğinin sürdüğünü belirtti.
"BURADA TÜRKİYE RÜZGARI ESİYOR"
Türkevi'nde gerçekleşen yoğun diplomasi trafiğini aktaran eski Başbakan ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, "Gördüğünüz gibi Türkiye rüzgarı esiyor. Karşıda Birleşmiş Milletler, burada Türkevi. Sayın Cumhurbaşkanımız dünyaya hakikaten çok etkili mesajlar verdi." ifadelerini kullandı.
"GÜÇLÜ ÜLKELERE DÜNYA ADALETİ KONUSUNDA SORUMLULUKLARINI HATIRLATTI"
Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsünden yaptığı hitabın küresel adaletsizlikleri sarsıcı bir şekilde gözler önüne serdiğini kaydeden Binali Yıldırım, "Sayın Cumhurbaşkanımız güçlü ülkelerin dünya adaleti konusunda sorumluluklarını hatırlattı. İnşallah bunun etkilerini görürüz." sözleriyle Başkan Erdoğan'ın vicdanlara seslenen tarihi çıkışına dikkat çekti.
"TEMASLAR DOLU DOLU VE ÇOK VERİMLİ GEÇTİ"
New York'taki diplomasi trafiğinin kapsamına değinen ve sürecin oldukça bereketli geçtiğini vurgulayan Binali Yıldırım, "Gayet güzel geçti. Bol miktarda ikili görüşmeler oldu. Bölgesel toplantılar, işte iklim değişikliği, bölgesel sorunların ele alındığı diğer toplantılar... Dolu dolu geçiyor. Bugün tamamlıyoruz ve memlekete dönüyoruz." şeklinde konuştu.