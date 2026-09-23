Küresel iş birliğinin önemine değinen Başkan Erdoğan, " Avustralya'yla birlikte farklı coğrafyaların beklentilerini gündeme taşıyacak bir anlayışla hazırlıkları yürütüyoruz" değerlendirmesinde bulunurken, "Fiji'de düzenlenecek Pre-COP'un ve Tuvalu'daki liderler buluşmasının Pasifik ülkelerinin seslerinin duyurulmasına vesile olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

COP31 2026'DA ANTALYA'DA GERÇEKLEŞECEK Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin zirve başkanlığına talip olduğunu hatırlatarak sözlerine başlayan Başkan Erdoğan, "Bu yıl COP31'i 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da düzenleyeceğiz" müjdesini paylaştı. Zirvenin sadece bir toplantı değil, somut adımların atıldığı bir platform olacağını vurgulayan Erdoğan, "Bu buluşmanın iklim değişikliğine dair aldığımız kararların uygulamaya geçtiği bir etkinlik olması için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"KAYBEDECEK VAKTİMİZ KALMADI"

Son yılların kayıtlara geçen en sıcak dönem olduğunu hatırlatan Başkan Erdoğan, iklim felaketlerinin acı yüzünü vurgulayarak, "Nepal'de meydana gelen sel felaketi artık kaybedecek vaktimiz olmadığını çok acı bir şekilde gösterdi" sözleriyle tehlikenin boyutuna dikkat çekti. Erdoğan, felaketten etkilenen Nepal için, "Bu vesileyle ülkem ve milletim adına Nepal halkına bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyorum" dedi.

HEDEF: UYGULAMA COP'U VE SIFIR ATIK

Paris Anlaşması hedeflerine ulaşmak için artık icraat vaktinin geldiğini belirten Başkan Erdoğan, "İddia ile imkânı, hedef ile uygulamayı birbirine yaklaştırmalıyız. COP31 vizyonumuzu uygulama COP'u anlayışıyla inşa ettik" ifadelerini kullandı.

2035 hedeflerine yönelik yol haritasını aktaran Erdoğan, "Bilhassa elektrifikasyon ve sıfır atık gibi öncelikli alanlarda 2035'e giden süreçte yeni hedefleri belirledik. Sizlerden bu gündeme güçlü destek vermenizi bekliyoruz" sözleriyle uluslararası topluma çağrıda bulundu.

"TÜM ÜLKELERDEN AYNI HIZI BEKLEMEK GERÇEKÇİ DEĞİL"

İklim politikalarının toplumsal ve ekonomik dinamiklerle uyumlu olması gerektiğini savunan Başkan Erdoğan, "İklim hedeflerimizi toplumsal ve ekonomik gerçeklerle buluşturamadığımız her öneri başarısızlığa mahkûm olacaktır" uyarısını yaptı.

Finansman ve teknolojiye erişimdeki eşitsizliklerin altını çizen Erdoğan, "Finansman ve teknolojiye erişimdeki eşitsizlikler sürerken bütün ülkelerden aynı hızla ilerlemelerini beklemek gerçekçi değildir" ifadeleriyle adil bir geçiş sürecinin altını çizdi.

Başkan Erdoğan konuşmasını, "Toplantımızın hayırlı olmasını diliyor, sizlerle Antalya'da tekrar bir araya gelme temennisiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum" sözleriyle noktaladı.