Çakır'ın eski eşinin peşine düşmesi üzerine Sevgi S.'nin babası ve kardeşleri ile Çakır arasında husumet oluştu.

Sevgi S., boşanma davası açarak sığınma evine yerleşti. Yaklaşık bir yıl sonra ortak tanıdıkların araya girmesiyle çift bir kez daha barıştı. Çakır'ın yasaklı maddeyi bırakacağını söylemesine rağmen bunu gerçekleştirmemesi üzerine Sevgi S., çocuklarını da yanına alarak yeniden sığınma evine gitti.

Çakır'ın cezaevinden çıkmasının ardından çift yeniden barıştı. Ancak iddianamede yer alan bilgilere göre yasaklı madde kullanımı ve şiddet nedeniyle evlilikte tekrar sorunlar yaşandı.

Çakır'ın evlilik sürecinde yasaklı madde kullandığı, eşine psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığı belirtildi. Evliliğin ikinci yılında Sevgi S.'nin uğradığı şiddet nedeniyle 40 gün komada kaldığı kaydedildi. Sevgi S. şikayetçi olmasa da Çakır hakkında kamu davası açıldı ve 6 yıl hapis cezası verildi.

İddianameye göre Ejder Çakır, kayınpederi Bahattin S.'nin kızı Sevgi S. ile yaklaşık 11 yıl evli kaldı. Çiftin bu evlilikten 3 çocuğu dünyaya geldi.

Şüphelilerin Çakır'ın aracını gördükten sonra arkasından koştukları, Suat S.'nin otomobilin kapısını açarak silah doğrulttuğu ve Çakır ile araç içerisinde boğuştuğu aktarıldı. Boğuşma sırasında silahtan bir el ateş edildiği kaydedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; kayınpeder Bahattin S. (64) ile oğulları Mehmet Selim S. (42), Murat S. (39) ve Suat S.'nin (36), Çakır'ın geleceğini önceden bildikleri ve iş yerinde toplanarak bekledikleri belirtildi.

Fotoğraf: ahaber.com.tr Arşiv

4 ŞÜPHELİ DE CİNAYETTEN SORUMLU TUTULDU

İddianamede olayın oluş şekli dikkate alınarak 4 şüphelinin "eylem ve fikir birliği içerisinde" hareket ettiği değerlendirmesine yer verildi. Bu nedenle cinayetten yalnızca silahı kullanan Suat S.'nin değil, kayınpeder Bahattin S. ile diğer iki oğlunun da sorumlu tutulması gerektiği belirtildi.

Bahattin S., Mehmet Selim S., Murat S. ve Suat S. hakkında "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası talep edildi. Şüpheliler hakkında ayrıca "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.