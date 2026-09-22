İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Akman, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından araçlarda oluşan hasarın karşılanması konusunda taraflar arasında anlaşmazlık yaşandı. Bu anlaşmazlığın ardından Akman ile F.T. arasında husumet başladı.

15 Eylül'de Seyhan ilçesine bağlı Havuzlubahçe Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, yaklaşık 5 ay önce Yaşar Akman (46) ile F.T. (45) trafik kazasına karıştı.

(Fotoğraf: İHA)

50 KAMERADAN 400 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

Cinayetin aydınlatılması için Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, çevrede bulunan 50 farklı güvenlik kamerasına ait toplam 400 saatlik görüntüyü tek tek inceledi.

Yapılan detaylı incelemelerin ardından cinayet şüphelileri M.B. ve F.T.'nin saklandıkları adresler tespit edildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda M.B. ve F.T. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinde M.B.'nin, "Korkutmak için ayağına sıkmak istedim. Ama sırtından vuruldu, öldürme amacım kesinlikle yoktu" dediği öğrenildi.

F.T. ise suçlamaları kabul etmeyerek, "Benim hiçbir dahilim yok. Masumum" şeklinde savunma yaptı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.