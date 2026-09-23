Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde bir ahşap evde başlayan yangın, kısa sürede çevredeki 4 eve daha sıçradı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde çıkan köy yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın, ilçeye bağlı Deresökü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cemal Tufan'a ait 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

ALEVLER ÇEVRE EVLERE SIÇRADI

Kısa sürede büyüyen yangın, ahşap evin yanında bulunan 4 eve daha sıçradı.

Böylece yangından etkilenen ev sayısı 5'e yükseldi.

İhbar üzerine olay yerine İnebolu ve Devrekani ilçelerinden itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

Yangına müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.