Ankara’da apartmanda 3 ceset bulundu

Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki bir apartman dairesinde 3 erkeğin cansız bedeni bulundu. İhbar üzerine adrese giden polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, kişilerin ateşli silah ve bıçakla katledildiği belirlendi. Polis ekipleri kaçan fail ya da failleri yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.