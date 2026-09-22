Ankara’da apartmanda 3 ceset bulundu
Giriş Tarihi:
Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki bir apartman dairesinde 3 erkeğin cansız bedeni bulundu. İhbar üzerine adrese giden polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, kişilerin ateşli silah ve bıçakla katledildiği belirlendi. Polis ekipleri kaçan fail ya da failleri yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.
Olay, Yenimahalle ilçesi Anadolu Mahallesi 500. Sokaktaki bir apartman dairesinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, 3 kişinin hareketsiz halde yattığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerin tarafından yapılan incelemede dairedeki kişilerin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yapılan araştırma sonucu, cesetlerin Mehmet Büyükırmak, Mehmet Emre Çallı ve Enes Çallı'ya ait olduğu ve üzerlerinde kurşun ve bıçak yarası olduğu tespit edildi.
Cesetler Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, polis ekipleri olayın faili ya da faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.