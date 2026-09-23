Esenyurt’ta dev uyuşturucu operasyonu: 272 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirildi
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İstanbul Esenyurt’ta uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 272 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirildi. İki adrese düzenlenen baskında 262 kilo 250 gram sıvı metamfetamin ve 10 kilo 200 gram kristal metamfetamin bulundu. Operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretiyle mücadele kapsamında çalışma başlattı.
Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Esenyurt'ta belirlenen iki adrese operasyon düzenlendi.
272 KİLO 450 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ
22 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonda yapılan aramalarda 262 kilo 250 gram sıvı metamfetamin ile 10 kilo 200 gram kristal metamfetamin ele geçirildi.
Böylece operasyonda toplam 272 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirilmiş oldu.
Aramalarda ayrıca 34 litre 450 gram aseton ve 1 kilo katkı maddesi bulundu.
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