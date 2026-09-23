İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 29 ve ulusal seviyede aranan 47 olmak üzere toplam 76 suçlunun yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye iadesinin sağlandığını açıkladı. Şahısların Gürcistan, Yunanistan, Almanya, Fransa, ABD, Birleşik Krallık, Sırbistan ve Azerbaycan'dan ülkeye getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izlerinin titizlikle sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamaya göre, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 29, ulusal seviyede aranan 47 olmak üzere toplam 76 suçlu yakalandı ve Türkiye'ye iadeleri sağlandı.

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 29 ve ulusal seviyede aranan 47 olmak üzere toplam 76 suçlu yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye iade edildi (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) Şahısların; Gürcistan'dan 61, Yunanistan'dan 4, Almanya'dan 4, Fransa'dan 2, ABD'den 2, Birleşik Krallık, Sırbistan ve Azerbaycan'dan Türkiye'ye getirildiği belirtildi. ORTAK ÇALIŞMAYLA YAKALANDILAR

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, operasyon ve takip çalışmalarının EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları ile Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıkları tarafından yürütüldüğü kaydedildi. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliği sonucunda yakalanan şahısların Türkiye'ye iadelerinin sağlandığı bildirildi.