İçişleri Bakanlığı duyurdu! 76 suçlu Türkiye'ye getirildi: Hangi ülkeden iade edildiler?
İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 29 ve ulusal seviyede aranan 47 olmak üzere toplam 76 suçlunun yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye iadesinin sağlandığını açıkladı. Şahısların Gürcistan, Yunanistan, Almanya, Fransa, ABD, Birleşik Krallık, Sırbistan ve Azerbaycan'dan ülkeye getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izlerinin titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.
Açıklamaya göre, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 29, ulusal seviyede aranan 47 olmak üzere toplam 76 suçlu yakalandı ve Türkiye'ye iadeleri sağlandı.
Şahısların; Gürcistan'dan 61, Yunanistan'dan 4, Almanya'dan 4, Fransa'dan 2, ABD'den 2, Birleşik Krallık, Sırbistan ve Azerbaycan'dan Türkiye'ye getirildiği belirtildi.
ORTAK ÇALIŞMAYLA YAKALANDILAR
İçişleri Bakanlığı açıklamasında, operasyon ve takip çalışmalarının EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları ile Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıkları tarafından yürütüldüğü kaydedildi.
İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliği sonucunda yakalanan şahısların Türkiye'ye iadelerinin sağlandığı bildirildi.
"HİÇBİR SUÇLU YURT DIŞINA ÇIKARAK İZİNİ KAYBETTİREMEYECEK"
Bakanlık açıklamasında, "Hiçbir suçlu yurt dışına çıkarak izini kaybettiremeyecek" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, milletin huzuruna kastedenlerin hareket alanını daraltmaya, kaçış güzergâhlarını kapatmaya ve kırmızı bültenle ya da ulusal seviyede aranan şahısları Türkiye'ye geri getirmeye devam edileceği vurgulandı.
Bakanlık, çalışmalarda emeği geçen kahraman polisleri, başkanlıkları ve daire başkanlıklarını tebrik ederken, Adalet Bakanlığı görevlilerine de teşekkür etti.