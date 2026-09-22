İstanbul'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu sevkiyatında kullanılacağı belirlenen tır durduruldu. TIR'ın yakıt deposuna gizlenmiş 224 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

TIR'IN YAKIT DEPOSUNDA UYUŞTURUCU ZULASI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmalar sonucunda 21 Eylül 2026 tarihinde bir TIR ve bağlı dorsesiyle uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı belirlendi. Bunun üzerine ekipler harekete geçti.

224 KİLO SIVI METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Düzenlenen operasyonla TIR durduruldu. Araçta yapılan aramalarda, yakıt deposuna gizlenmiş 224 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi.