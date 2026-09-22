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İstanbul'da valelere uyuşturucu baskını! 160 gözaltı

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul'da valelere uyuşturucu baskını! 160 gözaltı

İstanbul'un Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik 8 iş yeri ile 5 vale noktasına düzenlenen operasyonda 160 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer'de sokak satıcılarına yönelik 8 iş yeri ve 5 vale noktasına operasyon düzenlendi.

İSTANBUL'DA NARKOTİK OPERASYONU! 160 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Adreslerde yapılan aramalarda 492,85 gram marihuana, 42,5 gram kokain, 38,80 gram metamfetamin, 223 adet sentetik ecza hapı, 18 adet ecstasy hapı, 12 gram esrar, 9 şişe içerisinde toplam 45 ml GHB maddesi, 1 adet peçeteye emdirilmiş butinaca, 5 adet hassas terazi, 110 adet tabanca mermisi ve 130 bin 500 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 160 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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#İstanbul #Uyuşturucu
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