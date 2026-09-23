Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışmada, şüpheli Mehmet Çakmak'ın WhatsApp durumunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in fotoğraflarının yanında, yapay zekâ kullanılarak oluşturulduğu değerlendirilen kendi fotoğraflarına yer verdiği paylaşımlar yaptığı tespit edildi.