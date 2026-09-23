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Başkan Erdoğan ve Bakan Gürlek ile yapay zekâlı paylaşımlar sonrası gözaltı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Erdoğan ve Bakan Gürlek ile yapay zekâlı paylaşımlar sonrası gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, WhatsApp durumunda Başkan Erdoğan ve Bakan Gürlek ile yapay zekâ kullanılarak oluşturulan fotoğraflarını paylaşan Mehmet Çakmak, gözaltına alındı. Çakmak'ın, kamu görevlileriyle ilişkisi bulunduğu yönünde izlenim oluşturduğu değerlendirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışmada, şüpheli Mehmet Çakmak'ın WhatsApp durumunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in fotoğraflarının yanında, yapay zekâ kullanılarak oluşturulduğu değerlendirilen kendi fotoğraflarına yer verdiği paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

Yapay zekayla üretilmiş fotoğraf paylaştı: Gözaltına alındı (Foto: Ahaber.com.tr) Yapay zekayla üretilmiş fotoğraf paylaştı: Gözaltına alındı (Foto: Ahaber.com.tr)

Söz konusu paylaşımlarla Çakmak'ın, kamu görevlileriyle ilişkisi bulunduğu ve bu kişiler nezdinde hatırı sayıldığı yönünde bir izlenim oluşturduğu değerlendirildi.

(Foto: Ahaber.com.tr) (Foto: Ahaber.com.tr)

KEÇİÖREN'DE GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında Mehmet Çakmak, 23 Eylül 2026 tarihinde Keçiören ilçesindeki adresinde nüfuz ticareti ve halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla gerçeğe aykırı bilgileri alenen yayma suçundan gözaltına alındı.

Çakmak'ın, mevcutlu şekilde adli mercilere sevk edilmek üzere hazır edildiği bildirildi.

(Foto: Ahaber.com.tr) (Foto: Ahaber.com.tr)

4 AYRI SUÇ KAYDI BULUNUYOR
1973 Ankara doğumlu olduğu belirtilen Mehmet Çakmak'ın 4 ayrı suç kaydının bulunduğu kaydedildi.

(Foto: Ahaber.com.tr) (Foto: Ahaber.com.tr)

Şüpheli hakkında yürütülen soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ettiği bildirildi.

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