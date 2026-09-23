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Kozinoğlu soruşturmasında Doğu Perinçek ifade verdi!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kozinoğlu soruşturmasında Doğu Perinçek ifade verdi!

Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında Doğu Perinçek, bilgi sahibi sıfatıyla ifade verdi.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yürüttüğü soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Silivri Adliyesine gelen Perinçek, ifadesi alındıktan sonra adliyeden ayrıldı.

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