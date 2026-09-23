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11 aylık Büşra bebek soruşturmasında yeni gelişme: Çocukların işaret ettiği şüpheli hakkında karar

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sivas’ın Divriği ilçesinde kaybolan 11 aylık Büşra Balıkçı’yı arama çalışmaları sürerken, soruşturma kapsamında Diyarbakır’da yakalanarak Sivas’a getirilen Mehmet Kızılkaya hakkında karar verildi. HTS kayıtlarında suç unsuru oluşturabilecek bir irtibat ya da konum bilgisine rastlanmaması üzerine Kızılkaya, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sivas'ın Divriği ilçesi Göndüren köyü yaylasında 10 Eylül'de kaybolduğu bildirilen 11 aylık Büşra Balıkçı'yla ilgili soruşturma sürüyor.

Diyarbakır'dan bölgeye mevsimlik besicilik yapmak amacıyla gelen Balıkçı ailesinin ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarında, günlerdir ekipler küçük Büşra'ya ulaşmaya çalışıyor.

11 aylık Büşra bebek soruşturmasında yeni gelişme: Çocukların işaret ettiği şüpheli hakkında karar - 1

GENİŞ ÇAPLI ARAMA BAŞLATILDI

Anne Elif Balıkçı, 10 Eylül'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kızının çadırda uyuduğu sırada kaybolduğunu bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye komando timleri, jandarma asayiş ekipleri, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Yapay zeka destekli insansız hava araçları, dronlar ve iz takip köpekleriyle yaylada geniş kapsamlı arama çalışması başlatıldı.

Aramalar sırasında çadırdan yaklaşık 2-3 kilometre uzaklıkta Büşra bebeğe ait tişört, zıbın ve bebek bezi bulundu.

11 aylık Büşra bebek soruşturmasında yeni gelişme: Çocukların işaret ettiği şüpheli hakkında karar - 2

İFADELERDEKİ ÇELİŞKİLER SORUŞTURMAYI DERİNLEŞTİRDİ

Ailenin verdiği ifadelerdeki çelişkiler üzerine soruşturma genişletildi.

Anne Elif Balıkçı'nın jandarmadaki ikinci ifadesinde, ilk ihbarın kurgu olduğunu söylediği ve bebeğin para karşılığında başkalarına satıldığı iddiasında bulunduğu belirtildi.

Anne Balıkçı'nın, çadıra beyaz araçla gelen iki kişiden birinin Büşra'yı battaniyeye sararak götürdüğünü öne sürdüğü aktarıldı.

Baba Yusuf Balıkçı ise suçlamaları reddederek kızının kaybolduğunu savundu.

11 aylık Büşra bebek soruşturmasında yeni gelişme: Çocukların işaret ettiği şüpheli hakkında karar - 3

ANNE "EŞİM ÖLDÜRDÜ" DEDİ

Soruşturmanın savcılık aşamasında anne Elif Balıkçı'nın yeniden ifade değiştirdiği belirtildi.

Anne Balıkçı'nın bu kez, "İlk ifadem doğru değildi. Kızım Büşra'yı, kocam Yusuf Balıkçı öldürdü. Cenazesini çadırların yukarısında 1-2 kilometre mesafedeki taşlık araziye götürüp bıraktı. Ondan şikayetçiyim." dediği öğrenildi.

Baba Yusuf Balıkçı ise suçlamaları reddetmeye devam etti.

11 aylık Büşra bebek soruşturmasında yeni gelişme: Çocukların işaret ettiği şüpheli hakkında karar - 4

6 AİLE ÜYESİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Anne Elif Balıkçı ve baba Yusuf Balıkçı, "çocuk altsoyu kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Akrabaları Rahime Budak, Özcan Budak, Mithat Balıkçı ve Mehmet Resul Balıkçı ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ile "suçluyu kayırma" suçlarından cezaevine gönderildi.

11 aylık Büşra bebek soruşturmasında yeni gelişme: Çocukların işaret ettiği şüpheli hakkında karar - 5

"MAVİ KAZAKLI MEHMET" DETAYI

Devlet korumasına alınan çocukların uzman pedagoglar eşliğinde verdiği ifadeler soruşturmanın seyrini değiştirdi.

Çocukların, "Babamızın borcu vardı. O gece çadıra gelen mavi kazaklı Mehmet isimli kişi, Büşra'yı battaniyeye sarıp Diyarbakır'a götürmek üzere arabayla aldı." şeklinde ifade verdiği aktarıldı.

Çocukların fotoğraf üzerinden teşhis etmesi üzerine Diyarbakır'da yakalanan şüphelinin Mehmet Kızılkaya olduğu belirlendi ve Sivas'a getirildi.

Anne Elif Balıkçı'nın son ifadesinde ise eşinin Mehmet Kızılkaya'ya borcu olduğunu, önceki ifadelerini yönlendirmelerle verdiğini ancak bebeği kimin götürdüğünü görmediğini söylediği belirtildi.

11 aylık Büşra bebek soruşturmasında yeni gelişme: Çocukların işaret ettiği şüpheli hakkında karar - 6

MEHMET KIZILKAYA ADLİ KONTROLLE SERBEST

Diyarbakır'da yakalanarak Sivas'a getirilen Mehmet Kızılkaya, jandarmadaki sorgusunda suçlamaları kabul etmedi.

Yapılan HTS kayıtları incelemesinde, olay anı ve yakın süreçte suç unsuru oluşturabilecek bir irtibat ya da konum bilgisine rastlanmadığı belirtildi.

Mehmet Kızılkaya, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

11 aylık Büşra bebek soruşturmasında yeni gelişme: Çocukların işaret ettiği şüpheli hakkında karar - 7

ARAMALAR DEVAM EDİYOR

Yaylada bulunan tişört, zıbın ve bebek bezinin üzerinde yapılan ilk incelemelerde belirgin bir yırtık veya kan izine rastlanmadığı, biyolojik incelemeler için materyallerin Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği belirtildi.

Güvenlik güçleri, farklı ihtimalleri değerlendirerek 11 aylık Büşra bebeğe ulaşmak için yayladaki arama çalışmalarını sürdürüyor.

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