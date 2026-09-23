Baba Yusuf Balıkçı ise suçlamaları reddetmeye devam etti.

Anne Balıkçı'nın bu kez, "İlk ifadem doğru değildi. Kızım Büşra'yı, kocam Yusuf Balıkçı öldürdü. Cenazesini çadırların yukarısında 1-2 kilometre mesafedeki taşlık araziye götürüp bıraktı. Ondan şikayetçiyim." dediği öğrenildi.

Akrabaları Rahime Budak, Özcan Budak, Mithat Balıkçı ve Mehmet Resul Balıkçı ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ile "suçluyu kayırma" suçlarından cezaevine gönderildi.

Anne Elif Balıkçı ve baba Yusuf Balıkçı, "çocuk altsoyu kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

"MAVİ KAZAKLI MEHMET" DETAYI

Devlet korumasına alınan çocukların uzman pedagoglar eşliğinde verdiği ifadeler soruşturmanın seyrini değiştirdi.

Çocukların, "Babamızın borcu vardı. O gece çadıra gelen mavi kazaklı Mehmet isimli kişi, Büşra'yı battaniyeye sarıp Diyarbakır'a götürmek üzere arabayla aldı." şeklinde ifade verdiği aktarıldı.

Çocukların fotoğraf üzerinden teşhis etmesi üzerine Diyarbakır'da yakalanan şüphelinin Mehmet Kızılkaya olduğu belirlendi ve Sivas'a getirildi.

Anne Elif Balıkçı'nın son ifadesinde ise eşinin Mehmet Kızılkaya'ya borcu olduğunu, önceki ifadelerini yönlendirmelerle verdiğini ancak bebeği kimin götürdüğünü görmediğini söylediği belirtildi.