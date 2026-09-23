11 aylık Büşra bebek soruşturmasında yeni gelişme: Çocukların işaret ettiği şüpheli hakkında karar
Sivas’ın Divriği ilçesinde kaybolan 11 aylık Büşra Balıkçı’yı arama çalışmaları sürerken, soruşturma kapsamında Diyarbakır’da yakalanarak Sivas’a getirilen Mehmet Kızılkaya hakkında karar verildi. HTS kayıtlarında suç unsuru oluşturabilecek bir irtibat ya da konum bilgisine rastlanmaması üzerine Kızılkaya, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sivas'ın Divriği ilçesi Göndüren köyü yaylasında 10 Eylül'de kaybolduğu bildirilen 11 aylık Büşra Balıkçı'yla ilgili soruşturma sürüyor.
Diyarbakır'dan bölgeye mevsimlik besicilik yapmak amacıyla gelen Balıkçı ailesinin ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarında, günlerdir ekipler küçük Büşra'ya ulaşmaya çalışıyor.
GENİŞ ÇAPLI ARAMA BAŞLATILDI
Anne Elif Balıkçı, 10 Eylül'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kızının çadırda uyuduğu sırada kaybolduğunu bildirdi.
İhbarın ardından bölgeye komando timleri, jandarma asayiş ekipleri, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Yapay zeka destekli insansız hava araçları, dronlar ve iz takip köpekleriyle yaylada geniş kapsamlı arama çalışması başlatıldı.
Aramalar sırasında çadırdan yaklaşık 2-3 kilometre uzaklıkta Büşra bebeğe ait tişört, zıbın ve bebek bezi bulundu.
İFADELERDEKİ ÇELİŞKİLER SORUŞTURMAYI DERİNLEŞTİRDİ
Ailenin verdiği ifadelerdeki çelişkiler üzerine soruşturma genişletildi.
Anne Elif Balıkçı'nın jandarmadaki ikinci ifadesinde, ilk ihbarın kurgu olduğunu söylediği ve bebeğin para karşılığında başkalarına satıldığı iddiasında bulunduğu belirtildi.
Anne Balıkçı'nın, çadıra beyaz araçla gelen iki kişiden birinin Büşra'yı battaniyeye sararak götürdüğünü öne sürdüğü aktarıldı.
Baba Yusuf Balıkçı ise suçlamaları reddederek kızının kaybolduğunu savundu.