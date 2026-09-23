İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Manisa’da okul çevresinde meydana gelen silahlı saldırının ardından emniyet müdürlerine önemli talimatlar verdi. Çiftçi, şehirlerin huzur ve risk haritalarının ilk 30 gün içinde çıkarılmasını isteyerek, “Tehlike okulun kapısına gelmeden tedbirimizi alacağız” dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'da yeni atanan emniyet müdürleriyle bir araya geldi.

Bakan Çiftçi, toplantıda suçla mücadele ve güvenlik çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, Manisa'da öğrencilerin okula gittiği sokakta meydana gelen silahlı saldırıya da değindi.

Çiftçi, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

"TEHLİKE OKULUN KAPISINA GELMEDEN TEDBİR ALACAĞIZ"

Bakan Çiftçi, emniyet müdürlerine şehirlerin huzur ve risk haritalarının çıkarılması, suçla mücadelede yeni yöntemlerin geliştirilmesi ve sahadaki çalışmaların güçlendirilmesi talimatını verdi.

Çiftçi, "Göreve başladığınız andan itibaren ilinizi, ilçelerinizi, mahallelerinizi ve risk bölgelerinizi yakından takip edeceksiniz. İlk 30 gün içinde şehrinizin huzur ve risk haritasını çıkaracak, personelinizi, devriyelerinizi ve operasyonlarınızı bu tabloya göre planlayacaksınız. Tehlike okulun kapısına gelmeden tedbirimizi alacağız" dedi.

Çiftçi, hangi bölgelerde hangi suç türlerinin yoğunlaştığının ve vatandaşların kendilerini güvensiz hissettiği alanların bilinmesi gerektiğini vurguladı.

YENİ SUÇ ÖRGÜTLERİ VE UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE

Yeni nesil suç örgütleri ve uyuşturucuyla mücadelenin öncelikli alanlardan biri olduğunu belirten Çiftçi, sadece suçu işleyenlere değil, bu yapıların arkasındaki unsurlara da ulaşılması gerektiğini söyledi.

Çiftçi, "Sadece suçu işleyene değil, arkasındaki yapıya, talimat verene, silahı sağlayana, parayı yönetene ve eleman değiştirene ulaşacaksınız" ifadelerini kullandı.

DİJİTAL SUÇLARA KARŞI TAKİP VURGUSU

Suçların artık yalnızca sokakta işlenmediğine dikkat çeken Çiftçi, dijital platformlar üzerinden yürütülen faaliyetlerin de yakından takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Çiftçi, sosyal medya, yasa dışı bahis ve dijital dolandırıcılık gibi alanlarda siber, istihbarat ve operasyon birimlerinin koordineli çalışacağını ifade etti.